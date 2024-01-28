Третя світова війна близько: Іран може виготовити 12 ядерних бомб за 5 місяців, — фізик зі США

Серйозні запаси збагаченого урану дадуть змогу Тегерану прискоритися і створити "сирі" ядерні бомби в першій половині 2024 року. Розроблення зброї масового ураження продовжать на менших за розміром і більш замаскованих ядерних об'єктах.

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Іран отримає достатньо урану, щоб виготовити 12 ядерних бомб за п'ять місяців, побоювання з приводу можливої Третьої світової війни зростають. Про це пише британський таблоїд Daily Mirror із посиланням на коментар американського фізика, колишнього інспектора ООН з озброєнь Девіда Олбрайта.

Іранські вчені володіють знаннями для створення "зброї Судного дня" і це вже є "сумною реальністю". У Тегерана може бути достатньо радіоактивного матеріалу, щоб за місяць зробити шість бомб, порахував учений.

Олбрайт заявив, що США і європейські союзники 28 грудня минулого року засудили іранську програму збагачення урану і збільшення його виробництва з 60 до 90 відсотків. Якщо тенденція збережеться, у найближчому майбутньому Іран отримає десятки ядерних боєголовок.

"Такий рівень збагачення використовували в проєктах із розроблення ядерної зброї в Ірані на початку 2000-х років під кодовою назвою "План Амад", — пояснив фахівець.

Тегеран може прискоритися і створити кілька "сирих ядерних озброєнь" у першій половині 2024 року. Прискорена програма може бути реалізована за пів року, до неї увійдуть заходи, що проводяться на набагато менших за розміром і більш замаскованих об'єктах.

"Цей шлях — надійний спосіб для Ірану утвердитися як ядерна держава, залишаючи водночас мало часу для реакції міжнародної спільноти", — розповів аналітик.

Фокус раніше писав про збільшення ймовірності прямого протистояння США та Ірану на Близькому Сході. Американський контингент у регіоні налічує понад 30 тисяч військових.

Іранські військові та їхні проксі періодично завдають ударів по об'єктах в Іраку та Сирії. У ніч на 16 січня вибухи прогриміли біля консульства США в Ербілі.