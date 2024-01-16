"Посилення напруженості": ситуація на Близькому Сході може стати ще небезпечнішою, – NYT

Удари Ірану, за заявою Сполучених Штатів, не пошкодили жодного американського військового обʼєкту. У КВІР разом з тим заявили, що вони атакували "антиіранські терористичні групи".

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В ніч проти 16 січня іранські військові та їхні проксі завдали низку ударів по обʼєктах в Іраку та Сирії. Вибухи пролунали щонайменше у двох місцях. Про це повідомляє The New York Times.

Іран завдав ударів по місту Ербіль, що на півночі Іраку, а також в Сирії. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) стверджує, що цілями стали "антиіранські терористичні групи". Вибухи пролунали біля американського консульства в Ербілі близько опівночі. У заяві йдеться і про те, що ракетний удар в Ербілі був спрямований проти штаб-квартири "шпигунства". Також заявляється, що ці місця були залучені до планування теракту в Кермані, в результаті якого загинуло 86 людей на меморіальній процесії генерал-майора Кассіма Сулеймані. Пізніше КВІР заявив, що ціллю ударів в Ербілі була місцева штаб-квартира Моссаду.

За даними Регіональної ради безпеки Курдистану в Іраку, в результаті атаки по Ербілю загинуло щонайменше четверо цивільних. Також ненадовго в регіоні змінювали повітряне сполучення. Окремо у КВІР стверджують, що вони завдали удару балістичними ракетами по цілях в Сирії, які нібито повʼязані з "Ісламською державою".

У виданні зазначають, що прямі атаки Корпусу вартових іранської революції не є чимось новим, хоча вони й відбуваються рідше за удари іранських проксі. Бойовики здійснили щонайменше 130 нападів на американські обʼєкти в Іраці та Сирії з початку війни в Ізраїлі.

"Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні атаки Ірану в Ербілі та висловлюють співчуття родинам загиблих. Ми виступаємо проти безрозсудних ракетних ударів Ірану, які підривають стабільність Іраку", — заявили в Держдепі у відповідь на атаку Ірану.

Удари відбулися в той самий момент, коли іранські проксі хусити в Ємені атакували комерційні судна в Червоному морі. Все це посилює напруженість на Близькому Сході та підвищує ризик того, що ситуація в регіоні загостриться й стане ще більш небезпечною.

Нагадаємо, 16 січня ЗМІ повідомили, що в наслідок іранського удару по Іраку жоден обʼєкт США не постраждав.

15 січня в Міноборони Ізраїлю заявили, що війна на півдні Сектору Гази незабаром перейде у менш інтенсивну фазу.