"Усиление напряженности": ситуация на Ближнем Востоке может стать еще опаснее, — NYT

Удары Ирана, по заявлению Соединенных Штатов, не повредили ни одного американского военного объекта. В КСИР вместе с тем заявили, что они атаковали "антииранские террористические группы".

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В ночь на 16 января иранские военные и их прокси нанесли ряд ударов по объектам в Ираке и Сирии. Взрывы прогремели как минимум в двух местах. Об этом сообщает The New York Times.

Иран нанес удары по городу Эрбиль, что на севере Ирака, а также в Сирии. Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что целями стали "антииранские террористические группы". Взрывы прогремели возле американского консульства в Эрбиле около полуночи. В заявлении говорится и о том, что ракетный удар в Эрбиле был направлен против штаб-квартиры "шпионажа". Также заявляется, что эти места были вовлечены в планирование теракта в Кермане, в результате которого погибло 86 человек на мемориальной процессии генерал-майора Кассима Сулеймани. Поздние КСИР заявил, что целью ударов в Эрбиле была местная штаб-квартира Моссада.

По данным Регионального совета безопасности Курдистана в Ираке, в результате атаки по Эрбилю погибли по меньшей мере четверо гражданских. Также ненадолго в регионе меняли воздушное сообщение. Отдельно в КСИР утверждают, что они нанесли удар баллистическими ракетами по целям в Сирии, которые якобы связаны с "Исламским государством".

В издании отмечают, что прямые атаки Корпуса стражей иранской революции не являются чем-то новым, хотя они и происходят реже, чем удары иранских прокси. Боевики совершили по меньшей мере 130 нападений на американские объекты в Ираке и Сирии с начала войны в Израиле.

"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние атаки Ирана в Эрбиле и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность Ирака", — заявили в Госдепе в ответ на атаку Ирана.

Удары произошли в тот самый момент, когда иранские прокси хуситы в Йемене атаковали коммерческие суда в Красном море. Все это усиливает напряженность на Ближнем Востоке и повышает риск того, что ситуация в регионе обострится и станет еще более опасной.

Напомним, 16 января СМИ сообщили, что в результате иранского удара по Ираку ни один объект США не пострадал.

15 января в Минобороны Израиля заявили, что война на севере сектора Газа вскоре перейдет в менее интенсивную фазу.