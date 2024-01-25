США та Іран близькі до прямого зіткнення: розклад сил на Близькому Сході (інфографіка)

Бойові дії в Ізраїлі вже вийшли за межі країни, різноманітні проксі-сили, які контролюються Іраном, діють все агресивніше.

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Війна між Ізраїлем та ХАМАС вже вийшла за межі країни. Тепер на Близькому Сході збільшується ймовірність прямого протистояння США та Ірану. Про це повідомляє CNN.

Бойові дії ще донедавна обмежувалися атаками "око за око" між іранськими проксі та США, Ізраїля та їх союзників. Проте прямі удари Ірану та США в останні тижні посилило побоювання, що проксі-конфлікт може перерости в прямий. Досі США атакували іранських проксі в Ємені, Сирії та Іраку, а повʼязані з Іраном групи бойовиків били по американським обʼєктах в Іраку та Сирії з Пакистаном.

Сполучені Штати роками намагалися відійти від Близького Сходу виявили, що вони знову втягнуті в регіон, пишуть журналісти. Наразі контингент в регіоні налічує понад 30 тисяч військових. У виданні провели огляд сил на Близькому Сході.

Розклад сил США та іранських проксі на Близькому Сході Фото: скриншот

Ліван

В Лівані базується найпотужніше шиїтське ісламське угруповання Хезболла, яке фінансується Іраном. Бойовики мають значний арсенал озброєння, який налічує від 150 до 200 тисяч ракет, а також різноманітні боєприпаси. Їхні бази розташовані поблизу з Ізраїлем, сторони регулярно обмінюються ударами. Лідер Хезболли Саїд Хасан Насралла стверджує. що вони мають 100 000 бійців. Рух є близьким до ХАМАС у секторі Гази.

Ємен

Зараз центром протистояння Ірану та США є Ємен, де знаходяться хусити. Вони атакують кораблі в Червоному морі, що погіршує світову торгівлю. Угруповання наразі контролює північний Ємен. Іранські хусити воюють майже 8 років проти коаліції на чолі із Саудівську Аравію. Лише торік активна фаза бойових дій завершилась.

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Військові кораблі США розміщують у Червоному морі біля узбережжя Ємену, звідки вони завдають ударів по цілях хуситів. У грудні США зібрали коаліцію з понад 20 країн, щоб захистити комерційні перевезення від атак хуситів у Червоному морі

Ірак

Іран має значний вплив на шиїтські угруповання, які тісно повʼязані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Серед них Катаїб Хезболла, Харакат ан-Нуджаба та Катаїб Саїд аш-Шухада. Розвідка США вважає, що у Катаїб Хезболлі налічується до 10 000 бійців. Також в Іраку розташована організація Бадр, яка заснована КВІР, а також Ахль Аль-Хак.

Підтримувані Іраном угруповання здійснили десятки нападів на американські сили в Іраку з початку війни в Газі, на що США відповіли авіаударами. Штати мають штат з близько 2500 бійців на базах Ербіль АВ, Аль-Асад АВ та JOC-1 у Багдаді. Ірак побоюється бути плацдармом для регіональної війни, тому хоче вийти з коаліції під приводом США.

Сирія

Іран тримає свої сили в Сирії, а саме елітні підрозділи КВІР та шиїтські угруповання. Також заявляється, що в ряди підрозділів вербують афганців та пакистанців.

США має в Сирії 800 військових в межах місії з розгрому ІДІЛ. Більшість військових базується в "Зоні безпеки східної Сирії", де Штати підтримують Сирійські демократичні сили, що виступають проти режиму Башара Асада. По американському контингенту іранські проксі завдавали кілька ударів. США били у відповідь авіаударами.

Перська затока та Туреччина

Хоча війна Ізраїлю та ХАМАС ще не перекинулася на арабські країни Перської затоки, деякі з цих країн почуваються вразливими, оскільки раніше вони були мішенню груп, пов’язаних з Іраном. Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати зазнали атак хуситів у 2019 та 2022 роках відповідно.

США мають близько 13 500 військовослужбовців у Кувейті, що є найбільшою американською військовою присутністю в регіоні. Друга за величиною військова присутність Штатів в регіоні знаходиться в Катарі, де розміщено близько 10 000 американських військовослужбовців на авіабазі Аль-Удейд. Вона є найбільшою військовою базою США на Близькому Сході.

Також США мають свої сили в Бахрейні, Йорданії та Туреччині.

Нагадаємо, 22 січня іранські проксі атакували американські війська на авіабазі в Іраку. постраждало кілька військових.