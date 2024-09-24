У Китаї показали бойову роботу протитанкової ракети HJ-10: особливості зброї

Особливістю HJ-10 є її вдосконалена система наведення, що дає змогу операторові не тільки контролювати ракету в процесі польоту, а й коригувати курс ракети або навіть перенаводити її на іншу ціль після запуску.

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У Китаї 23 вересня продемонстрували рідкісні кадри пуску протитанкової ракети HJ-10 (ПТКР) з бронемашини MV3. Ці кадри надають цінну інформацію про можливості системи, розробленої корпорацією NORINCO, яка поповнила арсенал передових китайських озброєнь, повідомляє Army Recognition.

Технічні характеристики HJ-10

Ракета HJ-10, також відома як "Червона стріла 10", оснащена тандемною фугасною боєголовкою (HEAT), здатною пробивати до 1400 мм сталевої броні, навіть якщо вона захищена динамічним захистом. Максимальна дальність дії ракети становить 10 км, що дає змогу атакувати цілі на значній відстані.

Дана ПТКР має циліндричну конструкцію з напівсферичною носовою частиною і Х-подібними крилами, що розкладаються, які забезпечують їй стійкість у польоті. Довжина ракети становить 1850 мм, діаметр — 165 мм, а вага при запуску — 43 кг. У польоті ракета розвиває швидкість до 150 м/с, а на фінальному етапі вона може розігнатися до 230 м/с.

Особливістю HJ-10 є її вдосконалена система наведення, яка використовує комбінацію телевізійної та інфрачервоної зйомки, а також інерціальної системи та двостороннього оптоволоконного каналу передачі даних. Це дає змогу оператору не тільки контролювати ракету в процесі польоту, а й коригувати її курс або навіть перенаводити на іншу ціль після запуску. У майбутньому планується замінити оптоволоконну систему на радіоканал, що підвищить гнучкість застосування ракети.

Бойове застосування і потенціал

HJ-10 здатна вражати цілі як у лобовій атаці, так і згори, що дає змогу ефективно боротися як із танками і бронетехнікою, так і з вертольотами, що летять низько. Різні варіанти боєголовок, включно з тандемною HEAT і боєголовкою з "проникаючим ядром", розширюють спектр бойових завдань, які може виконувати ця система.

Крім того, платформа MV3 на базі всюдихідного шасі дає змогу швидко розгортати систему в найрізноманітніших умовах, що підвищує мобільність і маневреність військ.

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Раніше повідомлялося, що за прогнозами Пентагону Китай до 2030 року матиме тисячу ядерних боєголовок, і його арсенал зростатиме на 100 од. щорічно.