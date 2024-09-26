Уперше за 40 років: Китай провів запуск міжконтинентальної балістичної ракети (відео)

Ракета пролетіла 12 тисяч км і впала в південній частині Тихого океану, неподалік від островів Французької Полінезії. Експерти вважають, що КНР запустив ракету DF-41, DF-31 або ж рідиннопаливну DF-5, яка виробляється в кількох модифікаціях.

Related video

Китай 25 вересня провів випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) у Тихий океан, що викликало побоювання з приводу безпеки в регіоні. Згідно із заявою Міністерства оборони Китаю, ракета з фіктивною боєголовкою впала в заданій точці моря, повідомляє агентство "Сіньхуа".

Випробування, проведене Ракетними військами Народно-визвольної армії (НВАК), стало частиною щорічної підготовки та було виконано відповідно до міжнародного права. За словами оглядачів, такі запуски Китай проводить досить рідко: останній відомий випадок стався 1980 року, коли ракета була запущена в південну частину Тихого океану.

Судячи з навігаційних даних системи NOTAM (NOtice To Air Missions), КНР запустила МБР з острова Хайнань. Вона пролетіла близько 12 000 км і впала в південній частині Тихого океану, неподалік від островів Французької Полінезії.

Пекін не уточнював, яку конкретно МБР він використовував, проте експерти вважають, що це могла бути триступенева твердопаливна ракета DF-41, DF-31 або двоступенева рідиннопаливна DF-5, яка виробляється в кількох модифікаціях.

Як повідомили в Defense News, нове випробування привернуло увагу, оскільки Китай зазвичай виконує такі запуски в західні пустелі зі свого східного узбережжя. Однак цього разу ракета впала в міжнародні води, що викликало порівняння з випробуваннями ракетного флоту США. За словами аналітиків, це крок, що демонструє всебільші амбіції Китаю як світової ядерної держави.

Коментарі аналітиків

Такі експерти, як старший науковий співробітник Фонду Карнегі Джеймс Актон і Джеффрі Льюїс із Центру Джеймса Мартіна, наголошують, що Китай демонструє свою здатність діяти як провідна ядерна держава, беручи участь у перегонах озброєнь зі США. Це випробування може слугувати сигналом як для внутрішньої аудиторії Китаю, так і для світової спільноти, вказуючи на всебільшу впевненість Пекіна у своїй військовій могутності.

"Китайський уряд завжди ставив дипломатичні питання на перше місце порівняно з оперативною готовністю. Це просто інший Китай. Це Китай, який не відчуває себе обмеженим", — зазначив Льюїс.

Водночас напруженість залишається високою через Тайвань і Філіппіни, де армія США розмістила свою нову ракетну систему середньої дальності, відому як Typhon, на Північному Лусоні. У середу 25 вересня два філіппінські чиновники заявили, що США і Філіппіни домовилися залишити систему там на невизначений термін для стримування Китаю.

Важливо

У Китаї показали бойову роботу протитанкової ракети HJ-10: особливості зброї

Нагадаємо, на навчаннях RIMPAC, які проходили в серпні біля берегів Гаваїв, США успішно запустили протикорабельну стелс-ракету LRASM великої дальності. Експерти вважають, що цей вид озброєння є одним із найефективніших проти армії КНР.