Китай погрожує великим кийком: опубліковано фото балістичної ракети, здатної долетіти до США

У КНР запустили міжконтинентальну балістичну ракету. І військові опублікували ефектні фото, що є рідкісним випадком.

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26 вересня офіційний Пекін опублікував фотографію, на якій зображено запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), що відбувся напередодні, здатної досягти більшої частини континентальної частини Сполучених Штатів. Це рідкісне явище, зазначають у Newsweek.

Фото було опубліковано China Junhao, медіа китайських військових. Фото демонструють випробувальний запуск. Але при цьому не розкрито тип ракети і місце проведення випробування. На світлині видно, що ракета була запущена з транспортно-установочної пускової установки. Запуск перевірив "збройові характеристики" та ефективність військової підготовки і досяг бажаних цілей, згідно з China Junhao.

Передбачається, що ракета була запущена з острова Хайнань, південної китайської острівної провінції, зверненої до Південнокитайського моря. Її фіктивна боєголовка приводнилася за 11 000 км на північ від Таїті у Французькій Полінезії.

Китайський військовий оглядач у соціальних мережах повідомив, що пускова установка стратегічних балістичних ракет, яка перетнула море і прибула на острів для проведення випробувального запуску, стала історичним і великим проривом.

Запуск міжконтинентальної балістичної ракети в Китаї Фото: China Junhao

Передбачається, що ракета на фото — це DF-31AG. Так вважає Анкіт Панда, аналітик з ядерної політики у Фонді Карнегі. Повідомляється, що її дальність становить близько 11 120 км, що дозволяє їй досягати більшої частини континентальної частини США з більшості районів її розгортання в Китаї.

Тим часом Міністерство оборони США в середу підтвердило, що отримало "деяке попереднє повідомлення" від Китаю про випробування. Сабріна Сінгх, заступник прессекретаря Пентагону, згадала отримане попередження від КНР і оцінила його як позитивне, оскільки воно запобігає "неправильному сприйняттю або прорахунку".

Вона назвала повідомлення Пекіна заходом зміцнення довіри, і Вашингтон натиснув на Пекін, вимагаючи більш регулярних повідомлень про запуски балістичних ракет і космічних апаратів. Китайські військові заявили, що "відповідні країни" були повідомлені про випробування заздалегідь.

У Китаю є двостороння угода з Росією про взаємне повідомлення про запуски балістичних ракет, але немає угоди зі США. Китай також не приєднався до Гаазького кодексу поведінки, який вимагає від країн-членів надавати повідомлення про попередні запуски.

Що відомо про китайські міжконтинентальні ракети

У жовтні 2023 року Пентагон заявив, що Китай володіє 500 пусковими установками для 350 міжконтинентальних балістичних ракет, класу балістичних ракет із дальністю польоту понад 5500 км. Міжконтинентальні балістичні ракетні сили країни складаються з діючих DF-5, DF-31 і DF-41.

DF-31 була першою твердопаливною дорожньо-мобільною міжконтинентальною балістичною ракетою Китаю з дальністю польоту 7120 км. Ракета, яка була представлена 2006 року, не могла досягти континентальної частини США з районів її розгортання в Китаї.

Випробування ракети DF-26 у Китаї

Принаймні три версії DF-31, DF-31A, DF-31AG і шахтний варіант, були виготовлені зі збільшеною дальністю і поліпшеною маневреністю. DF-31AG — це та сама ракета, що і DF-31A, але з новою пусковою установкою, яка має поліпшені характеристики.

Випробування китайської міжконтинентальної балістичної ракети відбулося в той час, коли авіаносець КНР "Ляонін" перебував у Філіппінському морі, околичному морі західної частини Тихого океану, разом із п'ятьма іншими військовими кораблями, включно з чотирма есмінцями і швидкохідним бойовим кораблем підтримки.

Нагадаємо, днем раніше стало відомо, що в Китаї Росія таємно виробляє дрон "Гарпія", схожий на іранський "Шахед", але має низку відмінностей.