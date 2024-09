Атомний підводний човен затонув у верхів'ї Янцзи, недалеко від Вухань: Китай намагався приховати аварію, — AP (фото)

Підводний човен, про який ідеться, імовірно, затонув у період з травня по червень. На супутникових знімках видно крани, які були б потрібні, щоб його підняти з дна річки.

Супутникові знімки показали, що новітній атомний підводний човен класу Zhou затонув біля пірса під час будівельних робіт. Про це пише The Associated Press з посиланням на заяви американських військових чиновників.

Місце, де затонув китайський підводний човен

Випадок стався на корабельні недалеко від міста Вухань і став серйозною невдачею для Пекіна, який прагне побудувати найбільший у світі флот, зазначають журналісти. КНР дедалі наполегливіше заявляє про свої домагання, по суті, на все Південнокитайське море — важливий міжнародний торговий шлях.

Підводний човен, про який ідеться, імовірно, затонув у період із травня до червня. На супутникових знімках видно крани, які були б потрібні для підйому човна з дна річки, повідомив представник США на умовах анонімності.

Китайське посольство у Вашингтоні в четвер заявило, що "не знайоме із ситуацією", і що у нього немає про це відомостей.

Представник США сказав, що "не дивно", що китайський флот намагається приховати подію. Подальша доля підводного човна залишається невідомою.

Уперше про затонулий підводний човен повідомило видання The Wall Street Journal. Томас Шугарт, колишній американський підводник і аналітик Center for a New American Security, дізнався про те, що сталося, у липні, але тоді ще не було відомо, що йдеться про підводний човен класу Zhou.

На супутникових знімках Planet Labs PBC, до яких отримало доступ агентство The Associated Press, видно підводний човен на корабельні Шуанлю (Shuangliu) на річці Янцзи.

На знімки за 15 червня підводний човен уже повністю або частково занурений у воду, навколо — крани та інше рятувальне обладнання. За допомогою плавучих бонів навколо підводного човна намагаються не допустити витоку масла та інших матеріалів.

На знімках, зроблених 25 серпня, видно підводний човен у тому ж доці, що й затонуле судно. Неясно, чи був це той самий човен. Невідомо, чи було на підводному човні ядерне паливо, і чи працював реактор. Але даних про витік радіації в цьому районі не надходило.

Станом на 2023 рік було відомо, що у Китаю — шість атомних субмарин із балістичними ракетами, шість ударних атомних підводних човнів і 48 дизельних підводних човнів.

