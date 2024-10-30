У Великій Британії загорівся завод BAE Systems: планує випуск M777 в Україні (фото, відео)

На майданчику компанії будують чотири нові атомні підводні човни класу Dreadnought, які на початку 2030-х замінять субмарини Vanguard. BAE Systems також виробляє винищувачі та танки.

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Двоє людей опинилися в лікарні після того, як на корабельні компанії BAE Systems в англійському місті Барроу-ін-Фернесс виникла пожежа. Про це повідомляє BBC.

На завод, що виробляє атомні підводні човни, надзвичайні служби виїхали о 00:44 за місцевим часом. Постраждалі зазнали впливу диму, одного з пацієнтів незабаром виписали, зазначили в BAE.

Поліція повідомила, що головну будівлю дока було евакуйовано. Також перекрили дорогу на прилеглому мосту. За даними поліції, ядерної загрози немає, але жителям прилеглих будинків рекомендували залишатися вдома і не відчиняти вікна.

На фото в соціальних мережах видно велике полум'я і густий дим. За даними BAE Systems, комплекс, на якому сталася пожежа, є другим за величиною критим суднобудівним комплексом такого роду в Європі.

Наразі на майданчику будують чотири нові атомні підводні човни класу Dreadnought, які на початку 2030-х років мають замінити субмарини Vanguard. Компанія BAE Systems також будує винищувачі, танки, кораблі та випускає зброю.

BAE Systems

Британський концерн BAE Systems станом на 2017 рік був найбільшим у Великій Британії, також вважається найбільшим підрядником у Європі та сьомим найбільшим у світі, судячи з даних про доходи за 2021 рік.

Нагадаємо, що 2 жовтня стало відомо, що компанія BAE Systems планує ремонт і виробництво гаубиць M777 в Україні.

Також повідомлялося, що після успіхів в Україні BAE Systems показала установку М777 у версії А2.