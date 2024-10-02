BAE Systems планує ремонт і виробництво артилерійських установок M777 в Україні

Наразі компанія оцінює об'єкти української промисловості, які можуть стати базою для ремонту і виробництва артилерійських установок.

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Міжнародна компанія з виробництва озброєння та військової техніки BAE Systems готується розпочати ремонт, а надалі й виробництво причіпних артилерійських установок M777 в Україні. Про це повідомив генеральний директор українського підрозділу компанії Крістіан Сіар на Міжнародному оборонному форумі, передає "Мілітарний".

Сіар наголосив, що співпраця з українськими підприємствами стосуватиметься не тільки ремонту гармат, а й їхнього технічного обслуговування, постачання запчастин і навчання персоналу. Причому співпраця з однією з українських компаній уже розпочалася.

"Ми дивимося у майбутнє і беремо участь у відновленні місцевої промислової бази й після перемоги. Або навіть в умовах, коли бойові дії тривають, ми прагнемо дійсно розвивати потенціал і можливості деяких окремих українських компаній", — сказав він.

Наразі команда BAE Systems оцінює об'єкти української промисловості, які можуть стати базою для ремонту й виробництва артилерійських установок. Про терміни початку ремонту техніки та виробництва конкретної інформації поки що немає. Із міркувань безпеки також не називають українські компанії, які працюватимуть у партнерстві з BAE Systems.

Крістіан Сіар наголосив, що цей проєкт є багатоетапним і починається з ремонту наявної техніки, що створить підґрунтя для подальшого розширення співпраці до локального виробництва.

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Нагадаємо, ще в грудні 2023 року низка британських компаній, зокрема й BAE Systems, підписали угоди з українським урядом щодо ремонту та обслуговування техніки в Україні.