BAE Systems в Україні: британський уряд озвучив нові деталі співпраці з Києвом

Британські урядовці зазначили, що важливо аби Україна була технологічною та стійкою країною для перемоги у війні. Тому вони готові підтримати зусилля Києва стати "арсеналом вільного світу".

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Британські оборонні компанії разом BAE Systems, Thales та AMS Integrated Solutions підписали угоди з українським урядом щодо ремонту та обслуговування техніки в Україні. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Уряд Великої Британії та оборонно-промисловий комплекс країни здійснили першу торгову місію в Україну. Наразі обʼєм торгівлі між Сполученим Королівством та Україною складає 1,5 млрд фунтів. В межах візиту між Києвом та Лондоном підписали низку угод.

Британська компанія Babcock та Міноборони України підписали контракт на 3 роки на обслуговування двох протимінних тралів класу Sandown "Черкаси" та "Чернігів". Також в Україні відкрили офіс Babcock, де буде працювати команда, яка зосередиться на підтримці Києва та галузевих партнерів.

Мінні тральщики типу Sandown Фото: Royal Navy

Також BAE Systems разом з субпідрядником AMS Integrated Solutions Ltd підписали угоду, яка дозволить ремонтувати артилерію на українській території. При цьому AMS вже має досвід роботи в гарячих точках, зокрема в Афганістані, Косово та інших країнах.

Окремо було підписано меморандум про взаєморозуміння з Thales та українським підрозділом БПЛА Aerodrone. Вони мають обʼєднати зусилля в розробці безпілотних рішень для забезпечення нових можливостей для ЗСУ.

"Уряд Великобританії та промисловість Великобританії продовжуватимуть співпрацювати з нашими українськими союзниками, використовуючи можливості для співпраці та зміцнення нашої оборонної промисловості", — заявив міністр оборонних закупівель Джеймс Картлідж.

Міністр промисловості Нусрат Гані додав, що фінансово надійна та технологічно розвинена Україна життєво важлива для перемоги над Путіним та у війні. Співпраця з Києвом створює стійкість, інвестиції та нові робочі місця. Велика Британія підтримує зусилля України стати арсеналом вільного світу.

У Defense Express додають, що вочевидь в Україні ремонтуватимуть САУ AS90 та L119, бо саме їх передавав британський уряд в ЗСУ.

Нагадаємо, 10 вересня ЗМІ писали, що BAE Systems планує виготовляти запчастини для артилерії в Україні.

11 грудня OSINT-аналітик повідомляв, що Британія збільшить виробництво боєприпасів до 1,5 млн на рік.