Стрімкий стрибок: Британія збільшить виробництво боєприпасів до 1,5 млн на рік, – OSINT

Виробник BAE Systems на відміну від американських має сучасні виробничі лінії з високим рівнем автоматизації. На думку OSINT-дослідника, їх можна швидше переобладнати для виробництва 128 тисяч снарядів на місяць.

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Британська оборонна компанія BAE Systems планує збільшити виробництво великокаліберних боєприпасів до понад 1,5 млн на рік. Про це повідомляє OSINT-аналітик Cameron в Х (раніше Твіттер).

Підприємство має кілька виробництв, які роблять снаряди. Частина з них були побудовані вже після холодної війни у період з 2005 року. Автор проаналізував потужності BAE Systems. До початку повномасштабної війни РФ проти України у Великій Британії виробляли 16 000 великокаліберних снарядів в місяць. В планах BAE Sysems наростити виробництво у 8 разів до 128 тисяч снарядів на місяць, щоб в рік було близько 1,5 млн боєприпасів на рік.

Інфографіка виробництва BAE Systems

Так наростити боєприпаси британська компанія зможе завдяки новому заводу Washington, його відкрили тільки у 2012-2013 роках. Більшість американських підприємств має станки з часів Другої світової. Але підприємство Washington має 14 найсучасніших станків з високим рівнем автоматизованих процесів.

Ймовірно, підприємство є найефективнішим виробником 155-мм боєприпасів на планеті. Відтак його розширюють для того, щоб у 8 разів зросло виробництво. Крім того, BAE Washington зараз може виробляти 75 тисяч 81-мм мін на рік.

Нагадаємо, 1 грудня в BAE Systems заявили, що поки не будуть згортати виробництво БМП Bradley через значний попит.

10 вересня ЗМІ писали, що BAE будуть виробляти запчастини для артилерії в Україні.