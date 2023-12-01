Повпливали ЗСУ: BAE Systems не будуть згортати виробництво БМП Bradley

Виконавчий директор Том Арсено каже, що війна в Україні відновлює попит на озброєння, особливо на ті, що були передані ЗСУ.

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Війна в Україні впливає на виробництво озброєння західними компаніями. Компанія BAE Systems, наприклад, відмовилась від планів згорнути виробництво БМП M2 Bradley. Про це повідомив виконавчий директор Том Арсено в коментарі Defense News.

Напередодні Рейганського національного оборонного форуму в Каліфорнії Том Арсено відповів на кілька запитань журналістів видання. За його словами, BAE Systems наразі зосереджена на тому, щоб поповнити запаси того озброєння, що передали Україні — від боєприпасів до бойових машин. Також старіші зразки по типу М113, яких передали Україні в кількості близько 300 одиниць, замінюють на новіші зразки.

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Також BAE Systems змінює плани зі згортання виробництва певних зразків техніки, наприклад БМП.

"Bradley" — це кілька сотень бойових машин Bradley, які були відправлені [в Україну]. І хоча ми планували згорнути виробництво "Bradley" протягом наступних кількох років, зараз у нас є замовлення на сотні нових машин", — розказав Том Арсено.

Виконавчий директор підкреслив, що українці обʼєднують різні види технологій та інтегрують їх так, як ніхто не міг передбачити. Це створює як можливості, так і проблеми в їхніх ланцюгах постачання. Окрім Bradley виробник планує відновити виробництво гаубиць М777, які перестали робити у 2018 році через відсутність попиту.

Нагадаємо, армія США показала концепт БМП майбутнього ХМ30, яка прийде на заміну Bradley.

29 вересня в 47-й бригаді показали бій з Bradley та Leopard 2 в Запорізькій області.