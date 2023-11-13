Армія США показала концепт БМП майбутнього XM30

Нова машина має замінити M2 Bradley, модернізаційний потенціал якої вже вичерпано. БМП XM30 може бути як з екіпажем, так і безпілотною.

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Бойова машина піхоти наступного покоління під назвою XM30 вперше зʼявилась у вигляді концепт-арту. Про це повідомляє програма розвитку армії США.

Наступник M2 Bradley під назвою XM30 стане основною бойовою машиною піхоти в Сухопутній армії США. БМП використовуватимуть для створення переваги на позиції, а також для завдання вирішального удару. Окрім цього XM30 буде керувати роботами та системами з різними ступенями автономності.

XM30 створили у межах програми OMFV армії США. Заявляється, що БМП стане стрибком у технологіях. Машина може бути безпілотно. M2 Bradley попри еволюцію вже досяг межі у модернізації. 26 червня 2023 року армія США завершила початковий етап проєктування XM30. Наразі 5 компаній отримали контракти на розробку концепції машини:

Point Blank Enterprises;

Oshskosh Defense;

BAE Systems Land and Armaments;

General Dynamics Land Systems:

American Rheinmetall.

Загальна вартість контрактів оцінюється у 299,4 млн доларів. Далі планується створення перших прототипів. Оприлюднений дизайн, пишуть в Army Recognition, вочевидь не відображає те, як у фіналі виглядатиме машина. Вона демонструє загальне бачення шасі та захищеності БМП.

Нагадаємо, 27 червня ЗМІ писали, що відомо про нову БМП XM30, яка замінить Bradley.

18 жовтня Австралія обрала новітню БМП AS21 Redback для власної армії.