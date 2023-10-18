Майбутнє бронетанкових військ: армія Австралії обрала новітню БМП AS21 Redback

При створенні бронемашини розробники особливу увагу приділили броні, яка забезпечує захист від різних загроз, включно з підкаліберними снарядами.

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Південнокорейська компанія Hanwha Defense на виставці Aerospace and Defense Exhibition у Сеулі представила новітню бойову машину піхоти AS21 Redback. Як повідомили 18 жовтня оглядачі Army Recognition, цю машину нещодавно обрала австралійська армія для заміни застарілих гусеничних бронетранспортерів M113AS4.

Ще в липні уряд Австралії оголосив про вибір AS21 Redback як головного претендента на заміну застарілих БТР. Таким чином Австралія стала першою країною, яка забезпечила свої сухопутні сили передовими машинами виробництва Південної Кореї.

Що відомо про AS21 Redback

Південнокорейська БМП AS21 Redback являє собою наступне покоління гусеничних бронемашин, в якому реалізовано безліч передових технологій. Це і чудова вогнева міць, і посилений захист, і вражаюча мобільність.

Особливо слід відзначити інтегровану систему Vectronics System, яка забезпечує безперебійний обмін інформацією між прицілами, датчиками стеження, системами зв'язку, бортовим озброєнням, баштами, системою активного захисту (APS) та органами управління машини.

Бойова машина піхоти AS21 Redback

Управління здійснює центральний комп'ютер, який обробляє дані з камер спостереження та інших систем контролю.

AS21 Redback має класичне компонування і складається з корпусу, вежі та силової установки. Пріоритетним напрямком у конструкції корпусу є захист — БМП оснащена модульним захистом від різних загроз, включно з мінами, вибуховими пристроями IEDs і навіть підкаліберними снарядами.

"Така адаптивність забезпечує можливість використання машини в умовах різних загроз", — зазначили оглядачі.

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Щодо озброєння, то AS21 Redback оснащений двомісною баштою з 30-мм автоматичною гарматою Bushmaster MK44S, 7,62-мм кулеметом, вісьмома 76-мм багатостовбурними димовими гранатами і двома пусковими установками для ракет SPIKE LR2.

Крім того, на БМП може бути опціонально встановлена система дистанційного озброєння EOS R400S Mk2 HD або R150, а також протитанкові керовані ракети Javelin.

Раніше повідомлялося, що в Україні на передовій були помічені рідкісні БМП-1ТС. Уперше ці машини були представлені на військовому параді в Києві 2021 року, але тепер же машини вирушили на поле бою у складі української 5-ї штурмової бригади.