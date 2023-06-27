Армія США планує замінити Bradley на нову БМП XM30: що відомо про машину

Нова бойова машина піхоти буде озброєна 50-мм гарматою, кулеметами і протитанковими ракетами. А її здатність до виживання забезпечать інтегровані системи активного захисту та засоби управління сигнатурою.

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Американська армія планує замінити свої бойові машини піхоти Bradley конструкції 80-х років, які, на думку воєначальників, досягли своєї межі. На їхнє місце стануть нові механізовані БМП XM30, над якими працюватимуть компанії General Dynamics Land Systems (GDLS) і American Rheinmetall Vehicles. Про це 26 червня повідомили оглядачі Defence One.

Автори матеріалу пишуть, що вартість контрактів становитиме близько 1,6 млрд доларів, а загальна вартість програми раніше оцінювалася в 45 млрд доларів.

GDLS і Rheinmetall, які розроблятимуть XM30 у фінальному раунді конкурсу, вже представили цифрові проєкти, і тепер мають створити 11 прототипів машини для випробувань. Як повідомив генерал-майор Гленн Дін, обидві компанії продовжать розробку своїх проєктів і розпочнуть створення прототипів у першому кварталі 2025 року, а перші дослідні зразки буде поставлено за 18-24 місяці.

Вибір двох фіналістів замість одного переможця незвичайний, але цей крок спрямований на отримання найбільш конкурентоспроможного кінцевого продукту, зазначили в Пентагоні.

Що відомо про нову БМП

XM30 буде озброєний 50-мм гарматою, кулеметами і протитанковими ракетами, і буде захищений інтегрованими системами активного захисту і засобами управління сигнатурою.

Інтегровані системи активного захисту призначені для перехоплення протитанкових ракет, а можливості управління сигнатурою спрямовані на зниження здатності противника виявляти машину за допомогою інфрачервоних, теплових та інших сенсорів.

Екіпаж XM30 складається з двох осіб, які виконують обов'язки командира, навідника і водія. Таким чином кількість екіпажу зменшилася на одну людину. Машина зможе перевозити шість солдатів — стільки ж, скільки і Bradley.

Щодо силової установки, то відомо лише, що XM30 стане першою БМП з гібридним електричним двигуном, який дасть змогу машині працювати на холостому ходу безшумно. Крім того, тихий холостий хід дає змогу економити пальне і зменшує теплові та шумові сигнатури, які можуть видати місце розташування машини противнику.

Оглядачі підкреслили, що машина заявлена як "опціонально пілотована бойова машина", проте поточні плани не дозволяють говорити про безпілотну БМП, так званого "робота-вбивцю". Хоча в міру розробки машини може з'явитися більше автономних функцій.

"Це не те, що ми очікуємо у 2029 році, коли ми будемо воювати повністю без особового складу", — заявив генерал Дін.

Нагадаємо, 27 червня Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на суму близько 500 млн доларів. Нова партія озброєння, куди увійдуть боєприпаси для HIMARS і Patriot, а також 50 бронемашин, допоможе українським силам у контрнаступі.