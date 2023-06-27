Армия США планируют заменить Bradley на новую БМП XM30: что известно о машине

Новая боевая машина пехоты будет вооружена 50-мм пушкой, пулеметами и противотанковыми ракетами. А ее выживаемость обеспечат интегрированные системы активной защиты и средства управления сигнатурой.

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Американская армия планирует заменить свои боевые машины пехоты Bradley конструкции 80-х годов, которые, по мнению военачальников, достигли своего предела. Ни их место встанут новые механизированные БМП XM30, над которыми будут работать компании General Dynamics Land Systems (GDLS) и American Rheinmetall Vehicles. Об этом 26 июня сообщили обозреватели Defence One.

Авторы материала пишут, что стоимость контрактов составит около 1,6 млрд долларов, а общая стоимость программы ранее оценивалась в 45 млрд долларов.

GDLS и Rheinmetall, которые будут разрабатывать XM30 в финальном раунде конкурса, уже представили цифровые проекты, и теперь должны создать 11 прототипов машины для испытаний. Как сообщил генерал-майор Гленн Дин, обе компании продолжат разработку своих проектов и приступят к созданию прототипов в первом квартале 2025 года, а первые опытные образцы будут поставлены через 18-24 месяц.

Выбор двух финалистов вместо одного победителя необычен, но этот шаг направлен на получение наиболее конкурентоспособного конечного продукта, отметили в Пентагоне.

Что известно о новой БМП

XM30 будет вооружен 50-мм пушкой, пулеметами и противотанковыми ракетами, и будет защищен интегрированными системами активной защиты и средствами управления сигнатурой.

Интегрированные системы активной защиты предназначены для перехвата противотанковых ракет, а возможности управления сигнатурой направлены на снижение способности противника обнаруживать машину с помощью инфракрасных, тепловых и других сенсоров.

Экипаж XM30 состоит из двух человек, которые выполняют обязанности командира, наводчика и водителя. Таким образом количество экипажа уменьшилось на одного человека. Машина сможет перевозить шесть солдат — столько же, сколько и Bradley.

Что касается силовой установки, то известно лишь, что XM30 станет первой БМП с гибридным электрическим двигателем, который позволит машине работать на холостом ходу бесшумно. Кроме того тихий холостой ход позволяет экономить топливо и уменьшает тепловые и шумовые сигнатуры, которые могут выдать местоположение машины противнику.

Обозреватели подчеркнули, что машина заявлена как "опционально пилотируемая боевая машина", однако текущие планы не позволяют говорить о беспилотной БМП, так называемом "роботе-убийце". Хотя по мере разработки машины может появиться больше автономных функций.

"Это не то, что мы ожидаем в 2029 году, когда мы будем воевать полностью без личного состава", — заявил генерал Дин.

Напомним, 27 июня Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на сумму около 500 млн долларов. Новая партия вооружения, куда войдут боеприпасы для HIMARS и Patriot, а также 50 бронемашин, поможет украинским силам в контрнаступлении.