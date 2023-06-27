Ракети для ППО та БМП Bradley: США анонсують новий пакет допомоги на $500 мільйонів, — ЗМІ

Окрім машин та ракет для HIMARS і Patriot захисники, за словами джерел в американському уряді, отримають ПТРК Javelin, різноманітні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод. Це постачання покликане підтримати контрнаступ ЗСУ.

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27 червня Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на суму до 500 мільйонів доларів. До нього увійдуть 50 важких броньованих машин та нова партія ракет для систем ППО. Про це з посиланням на неназваних чиновників повідомили в AP 26 червня.

У ЗМІ зазначили, що підтримка буде спрямована на посилення контрнаступу ЗСУ, який на початкових етапах просувався повільніше, ніж очікували у США.

"У вівторок буде оголошено пакет допомоги. Це був би 41 випадок з моменту російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року", — йдеться в матеріалі.

Журналісти завірили, що військова допомога не пов’язана із заколотом голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у Росії. Як вони пояснили, зазвичай вміст пакетів підтримки планують заздалегідь, враховуючи актуальні потреби на передовій.

За даними неназваних джерел, США нададуть Україні:

30 бойових машин Bradley;

25 броньованих машин Stryker;

ракети для систем HIMARS;

ракети для систем Patriot;

ПТРК Javelin;

ракети HARM;

підривні боєприпаси;

обладнання для прибирання перешкод.

Також до ще не анонсованого публічно пакета мають увійти різноманітні артилерійські снаряди та інші боєприпаси.

Нагадаємо, 26 червня координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що контрнаступ українських сил відбувається повільніше, ніж очікувалось, і це пов’язано з підготовленою РФ обороною. Він повідомив, що цього тижня американці анонсують новий пакет військової допомоги для ЗСУ.

Також 26 червня речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень проінформував, що захисники просунулися на 1,5 кілометра. З його слів, воїни за добу виконали 954 вогневих завдань та ліквідували 146 загарбників.