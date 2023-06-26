Просунулися на 1,5 км: українцям розповіли про успіхи ЗСУ на півдні (відео)

За словами Валерія Шершня, українські військові закріплюються на досягнутих рубежах у рамках проведених операцій. За останню добу втрати ворога вбитими становлять 146 окупантів, пораненими — 229, четверо полонених.

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На Таврійському напрямку українські сили оборони зуміли просунутися вперед на 1,5 кілометра внаслідок систематичного тиску на противника. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Представник Сил оборони України зазначив, що українські військові закріплюються на досягнутих рубежах у рамках проведених операцій. Він зазначив, що здійснюється аеророзвідка місцевості для отримання інформації про ворожі позиції, а також проводяться роботи з розмінування території. Крім того, Сили оборони України активно застосовують вогневі засоби для нанесення уражень противнику.

"Важливо зазначити, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 954 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими становлять 146 окупантів, пораненими — 229, четверо полонених", — уточнив Шершень.

За його словами, українські сили знищили 15 одиниць озброєння та військової техніки противника.

ЗСУ зуміли просунутися на Таврійському напрямку

Нагадаємо, що 26 червня українські захисники взяли під контроль населений пункт Рівнепіль, що розташований у Волноваському районі Донецької області. Сили оборони продовжують просування на цьому напрямку

Також аналітики DeepState у звіті від 19 червня вказували, що ЗСУ просунулися в районі Бахмута до 1,2 кілометрів. Активні бої точаться на сході та північному сході від Кліщіївки.

Раніше, 18 червня, стало відомо, що на Запорізькому напрямку загинув заступник командира батальйону "Шторм.Осетія" Айвенго Техов. Він разом із підлеглими, яких було близько 300 осіб, потрапив в оточення в населеному пункті П'ятихатки.