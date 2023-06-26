Бійці ЗСУ звільнили Рівнопіль і просуваються далі, — Міноборони

За даними українських ЗМІ, на лівій і правій стороні від селища розташовані населені пункти, які також перебувають під контролем Сил оборони.

Related video

Українські захисники взяли під контроль населений пункт Рівнопіль, що розташований у Волновахському районі Донецької області. Сили оборони продовжують просування на цьому напрямку, повідомила 26 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємося далі", — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в АрміяInform, на лівій і правій стороні від селища розташовані населені пункти, які також перебувають під контролем українських захисників.

Зазначимо, що Рівнопіль став дев'ятим населеним пунктом, про звільнення якого повідомили в Міноборони після початку наступальних дій ЗСУ на півдні. Перед цим українські захисники взяли під контроль Новодарівку, Левадне, Сторожове, Макарівку, Благодатне, Нескучне, Лобкове та П'ятихатки.

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що останнім часом бійці ЗСУ на півдні України вели операції з вирівнювання лінії фронту. За минулі сім днів українські захисники збільшили площу звільненої території на 17 кв. км, а загалом із моменту наступу вона становила 130 кв. км.

Також Маляр розповіла про втрати російської армії за останні сім днів. За її словами, втрати ЗС РФ порівняно з українськими були у вісім разів вищими. Ворог втратив 17 ЗРК, 11 пунктів управління і 7 складів із боєприпасами.