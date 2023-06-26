Російські поточні втрати у 8 разів вищі, ніж у ЗСУ, — Міноборони

За даними Ганни Маляр, російські війська намагалися просуватися на 5 напрямках, а ЗСУ наступають на півдні та сході України.

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За підсумками останніх 7 днів загальні втрати російської армії в порівнянні з українськими були в у вісім разів вищі. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграм-каналі.

Українська армія проводить активні наступальні й оборонні дії на сході й півдні країни. Всюди є тактичні успіхи. Ганна Маляр зазначила, що російські окупаційні війська чинять потужний опір, проте несуть значні втрати в особовому складі, озброєнні й техніці.

Також у Міноборони повідомили про виконанні завдання авіації, артилерії та ракетних військ за минулий тиждень:

знищено 17 ЗРК;

уражено 11 пунктів управління, що значно знизило можливості ЗС РФ з ураження української авіації та БПЛА;

уразили 7 складів боєприпасів;

завдано 110 ударів по районах зосередження особового складу окупантів.

Де просуваються ЗСУ?

Ганна Маляр зазначила, що з початку наступальних дій на Півдні ЗСУ звільнили 130 кв. км, із них за минулий тиждень 17 кв. км. На Таврійському напрямі українські ракетні війська й артилерія виконали майже 9000 вогневих завдань. За словами заступниці міністра, активність бойових дій наочно показує, з якими труднощами стикаються українські військові. За кожен метр території доводиться битися.

На сході України Сили оборони вели наступальні й оборонні дії. Зокрема, окупанти атакували на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямах. За тиждень було 250 бойових зіткнень. Проте ЗСУ начали контрнаступальні дії в районах:

Оріхово-Василівки;

Бахмута;

Богданівки;

Ягідного;

Кліщіївки;

Курдюмівки.

На кожному з цих напрямів захисники просунулися на 1-2 км.

Нагадаємо, 26 червня в британській розвідці заявили, що Україна отримала імпульс у штурмових діях під Бахмутом.

25 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рік стане переломним завдяки наступу ЗСУ.