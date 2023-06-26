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Воєнний фокус Російсько-українська війна Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

Україна отримала імпульс у штурмових діях під Бахмутом, – британська розвідка

бої під бахмутом
Фото: The New York Times | Ілюстративне зображення

Ймовірно, українські наступальні дії показали, що у Кремля немає оперативного резерву для реагування на ЗСУ. Принаймні у британській розвідці є мало доказів цього.

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У межах широкого контрнаступу Україна отримала поштовх навколо наступу в районі Бахмута. Про це 26 червня повідомляє британська розвідка.

В Донецькій області на Бахмутському напрямку ЗСУ отримали імпульс на північному та південному флангах. Під час складної операції українські війська просунулись на обидвох напрямках Бахмута. Також у британській розвідці зазначають, що наразі було мало доказів того, що РФ зберігає будь-які значні резерви сухопутних сил на оперативному рівні.

Оперативний резерв Кремль міг би використовувати для посилення тих секторів, де є чисельні загрози. З ними зараз зіштовхуються ЗС РФ у сильно розділених секторах на фронті від Бахмута до східного флангу Дніпра на відстані понад 200 км.

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Звіт британської розвідки від 26 червня

Додамо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що з моменту початку наступальних дій на півдні України звільнено вже 130 квадратних кілометрів. У ворога також у 8 разів більше загиблих, ніж в Сил оборони.

Нагадаємо, 25 червня 3-я ОШб опублікувала відео важких боїв під Бахмутом, під час яких ЗСУ розгромили 57-му бригаду ЗС РФ.

Також 25 червня майор Максим Жорін повідомив, що під Бахмутом військові відвоювали кілометрову лінію окопів.