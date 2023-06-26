Украина получила импульс в штурмовых действиях под Бахмутом, — британская разведка

Вероятно, украинские наступательные действия показали, что у Кремля нет оперативного резерва для реагирования на ВСУ. По крайней мере у британской разведки есть мало доказательств этого.

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В рамках широкого контрнаступления Украина получила толчок вокруг наступления в районе Бахмута. Об этом 26 июня сообщает британская разведка.

В Донецкой области на Бахмутском направлении ВСУ получили импульс на северном и южном флангах. Во время сложной операции украинские войска продвинулись на обоих направлениях Бахмута. Также в британской разведке отмечают, что пока было мало доказательств того, что РФ сохраняет любые значительные резервы сухопутных сил на оперативном уровне.

Оперативный резерв Кремль мог бы использовать для усиления тех секторов, где есть многочисленные угрозы. С ними сейчас сталкиваются ВС РФ в сильно разделенных секторах на фронте от Бахмута до восточного фланга Днепра на расстоянии более 200 км.

Отчет британской разведки от 26 июня

Добавим, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что с момента начала наступательных действий на юге Украины освобождено уже 130 квадратных километров. У врага также в 8 раз больше погибших, чем у Сил обороны.

Напомним, 25 июня 3-я ОШБ опубликовала видео тяжелых боев под Бахмутом, во время которых ВСУ разгромили 57-ю бригаду ВС РФ.

Также 25 июня майор Максим Жорин сообщил, что под Бахмутом военные отвоевали километровую линию окопов.