Відвоювали кілометрову лінію окопів: Жорін розповів про штурмові бої під Бахмутом

Російські окупанти дали бій, тому українські штурмовики вибивали ворога з кожного окопу. За словами Жоріна, подекуди бої були на відстані 1-2 метри.

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3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ проводила успішні наступальні дії на Бахмутському напрямку. Бійці відвоювали кілометрову лінію окопів. Про це 25 червня повідомив майор Максим Жорін у телеграм-каналі.

Бійці проводили складну операцію з дуже важкими та близькими контактними боями. Подекуди відстань до ворога була 1-2 метри в одному окопі. За словами Максима Жоріна, результат дій 1 механізованого батальйону дозволив звільнити кілометрову лінію окопів, а загальна площа звільнених територій набагато більше одного кілометра.

"Це була складна операція з дуже важкими окопними боями. Бійці 1 мехбата показали не лише злагодженість і професійні дії, а й характер справжніх штурмовиків. Саме на характері переламали ворога. Деякі бої були на відстані 1-2 метри та навіть упритул!" — каже Жорін.

Офіцер також додає, що бійці 57-ї окремої мотострілецької бригади РФ чинили серйозний спротив. Кожен окоп займався з боями. До того ж окупанти не знали, що відбувалося в них у країні, тому намагалися давати бій наче так, що комусь вони цікаві. Також Жорін підтвердив інформацію про знищення 3-го батальйону 57-ї бригади РФ. Майже всі солдати були або ліквідовані, або поранені, або захоплені в полон.

Мапа бойових дій на Бахмутському напрямку 25 червня Фото: deepstatemap.live Мапа бойових дій на Бахмутському напрямку 26 червня Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 24 червня полковник Андрій Білецький повідомив, що ЗСУ розгромили плацдарм окупантів в районі Сіверського Донця та каналу Донбас.

12 червня Білецький показав кадри штурму позицій російських військових під Бахмутом. Військові 3-ї окремої штурмової атакували ворожі окопи.