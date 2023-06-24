"Повністю зачищено": ЗСУ розгромили плацдарм окупантів на березі Сіверського Донця (відео)

За словами полковника Андрія Білецького, українські бійці знищили 3 батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

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У суботу, 24 червня, українські захисники розгромили російських загарбників на Бахмутському напрямку. Десятки окупантів знищено та поранено. Про це командир 3 ОШБр полковник Андрій Білецький повідомив у Telegram.

За словами Білецького, сьогодні, в той час, як уся Україна спостерігала за "цирком" у Росії, бійці 1 механізованого батальйону 3 ОШБр розгромили 3 батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

"Фактично цей батальйон припинив існування як організована військова сила. Понад 30 убитих з боку ворога, з десяток полонених, з півсотні поранених, тобто батальйон не існує як військова сила. Західний берег каналу Сіверський Донець — Донбас повністю зачищено від ворога", — заявив полковник.

Він також додав, що ворожий плацдарм на західному березі каналу повністю зачищено.

Нагадаємо, 24 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ одночасно наступали на кількох напрямках. Щонайменше на шести з них українським захисникам вдалося просунутися вперед.

23 червня заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький розповів, що активні бойові дії на фронтах України триватимуть протягом наступних 2-3 місяців, водночас очікують як наступальних, так і оборонних дій з боку Сил оборони.