Российские текущие потери в 8 раз выше, чем у ВСУ, — Минобороны

По данным Анны Маляр, российские войска пытались продвигаться на 5 направлениях, а ВСУ наступают на юге и востоке Украины.

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По итогам последних 7 дней общие потери российской армии по сравнению с украинскими были в восемь раз выше. Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр в телеграм-канале.

Украинская армия проводит активные наступательные и оборонительные действия на востоке и юге страны. Всюду есть тактические успехи. Анна Маляр отметила, что российские оккупационные войска оказывают мощное сопротивление, однако несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

Также в Минобороны сообщили о выполнении задачи авиации, артиллерии и ракетных войск за прошедшую неделю:

уничтожено 17 ЗРК;

поражено 11 пунктов управления, что значительно снизило возможности ВС РФ к поражению украинской авиации и БПЛА;

поразили 7 складов боеприпасов;

нанесено 110 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Где продвигаются ВСУ?

Анна Маляр отметила, что с начала наступательных действий на юге ВСУ освободили 130 кв. км из них за прошедшую неделю 17 кв. км. На Таврическом направлении украинские ракетные войска и артиллерия выполнили почти 9000 огневых задач. По словам заместителя министра, активность боевых действий наглядно показывает, с какими трудностями сталкиваются украинские военные. За каждый метр территории приходится сражаться.

На востоке Украины Силы обороны вели наступательные и оборонительные действия. В частности оккупанты атаковали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За неделю было 250 боевых столкновений. Однако ВСУ начали контрнаступательные действия в районах:

Орехово-Васильевка;

Бахмута;

Богдановки;

Ягодное;

Клещеевки;

Курдюмовки.

На каждом из этих направлений защитники продвинулись на 1-2 км.

Напомним, 26 июня в британской разведке заявили, что Украина получила импульс в штурмовых действиях под Бахмутом.

25 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что год станет переломным благодаря наступлению ВСУ.