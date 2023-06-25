Год станет переломным: Резников рассказал, как продвигается контрнаступление ВСУ

Министр обороны признает, что ожидания от наступательной операции ВСУ слишком завышены, поскольку успех на фронте зависит от разных обстоятельств и препятствий.

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Контрнаступление ВСУ как таковое еще не начиналось и все, что происходит сейчас на фронте — это лишь подготовительная операция. Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью американскому телеканалу Fox News, которое было опубликовано 25 июня.

По словам главы Минобороны, контрнаступление украинских военных в 2023 году обещает быть успешным. Но его результаты можно будет оценить, когда ВСУ будут проводить военные операции в полную силу.

Сейчас же, по словам Резникова, на фронте идет подготовительный этап.

"Нынешние маневры, которые продолжаются уже третью неделю, это подготовительные операции. Нужно признать, что россияне построили очень сильные оборонительные линии", — сказал министр обороны.

В разговоре с журналистами он также подчеркнул, что нынешний год станет переломным в российско-украинской войне и приблизит ВСУ еще на шаг к победе.

Однако Алексей Резников говорил с медийщиками и о том, что ожидания результата от контрнаступления, которое проводят ВСУ, были преувеличенными. По его словам, в ходе боевых действий многое зависит от разных обстоятельств и разных препятствий.

Напомним, 23 июня в ГУР рассказали о планах ВСУ на ближайшие месяцы. Замначальника ГУР отметил, что противник, вероятно, будет пытаться с одной стороны удерживать захваченные территории, а с другой — продвигаться к границам Луганской и Донецкой областей.

А несколько ранее заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал о приоритетных целях российских оккупантов. По его мнению ВС РФ продолжит наносить ракетные удары с целью сдержать контрнаступление Сил обороны.