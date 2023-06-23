РФ продолжит обстреливать Украину: в ГУР назвали приоритетные цели россиян

По словам замглавы разведки Вадима Скибицкого, после осенне-зимней кампании ракетный потенциал ВС РФ сильно снизился и теперь они экономят снаряды. При этом, производство продолжается, несмотря на санкции.

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Российские оккупанты могут продолжить обстреливать украинские города еще длительное время, ведь противник в такой способ хочет помешать планам ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью изданию "РБК-Украина" 23 июня.

По его словам, Россия и дальше терроризирует мирных жителей Украины ракетными ударами, ведь по мнению противника это поможет сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины.

По всей линии фронта активно используется боевая авиация и в день выпускается минимум 20-25 авиационных бомб. Более того, часть ударов направлены на логистику и на районы обеспечения нашей обороны.

"И это мы реально видим: начиная с мая, кроме того, что осуществляются удары по Киеву, по другим городам, непосредственно наносятся удары по нашим аэродромам, по нефтеперерабатывающим предприятиям, по предприятиям, где хранятся горюче-смазочные материалы, другие средства, которые используются нашими Вооруженными силами, Силами обороны. Цель — прежде всего не допустить наших активных действий на линии фронта", — говорится в сообщении.

Российская Федерация сейчас хоть и экономит ракеты, удары продолжатся. Осенне-зимняя кампания, когда за один раз над территорией Украины пролетало 80-100 ракет, истощила вражеские запасы и разведка фиксирует, что все новое производство практически сразу используется для ударов.

При каждой атаке ракет выпускается меньше, но украинцев продолжают держать в напряжении. Это одна из тактик РФ.

"Особенно если мы говорим о больших городах — это же ночью, а особенно, если есть маленькие дети, надо идти в бомбоубежище. Это истощает людей. И, наверное, на это тоже рассчитывает российский режим для того, чтобы прежде всего внести какую-то нервозность, дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Но мы к этому всему готовы", — подытожил Вадим Скибицкий.

Напомним, 23 июня в ВСУ сообщили детали ночного обстрела ВС РФ. В командовании заявили, что все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были успешно уничтожены подразделениями ПВО, преимущественно в Хмельницкой области.