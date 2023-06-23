РФ продовжить обстрілювати Україну: у ГУР назвали пріоритетні цілі росіян

За словами заступника голови розвідки Вадима Скібіцького, після осінньо-зимової кампанії ракетний потенціал ЗС РФ сильно знизився і тепер вони економлять снаряди. Водночас виробництво триває, незважаючи на санкції.

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Російські окупанти можуть продовжити обстрілювати українські міста ще тривалий час, адже противник у такий спосіб хоче перешкодити планам ЗСУ. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" 23 червня.

За його словами, Росія й надалі тероризує мирних жителів України ракетними ударами, адже на думку противника, це допоможе стримати контрнаступ Збройних Сил України.

По всій лінії фронту активно використовується бойова авіація, і на день випускається щонайменше 20-25 авіаційних бомб. Крiм того, частину ударів спрямовано на логістику і на райони забезпечення нашої оборони.

"І це ми реально бачимо: починаючи з травня, крім того, що здійснюються удари по Києву, по інших містах, безпосередньо наносяться удари по наших аеродромах, по нафтопереробних підприємствах, по підприємствах, де зберігаються пально-мастильні матеріали, інші засоби, які використовуються нашими Збройними силами, Силами оборони. Мета — насамперед не допустити наших активних дій на лінії фронту", — йдеться в повідомленні.

Російська Федерація зараз хоч і економить ракети, удари все ж триватимуть. Осінньо-зимова кампанія, коли за один раз над територією України пролітало 80-100 ракет, виснажила ворожі запаси і розвідка фіксує, що все нове виробництво практично одразу використовується для ударів.

При кожній атаці ракет випускається менше, але українців продовжують тримати в напрузі. Це одна з тактик РФ.

"Особливо, якщо ми говоримо про великі міста — це ж серед ночі, а особливо, якщо є маленькі діти, треба йти в бомбосховище. Це виснажує людей. І, мабуть, на це теж розраховує російський режим для того, щоб насамперед внести якусь нервозність, дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Але ми до цього всього готові", — підсумував Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, 23 червня в ЗСУ повідомили деталі нічного обстрілу ЗС РФ. У командуванні заявили, що всі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 були успішно знищені підрозділами ППО, переважно в Хмельницькій області.