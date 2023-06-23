Атака на військовий аеродром: у ЗСУ повідомили деталі нічного обстрілу ЗС РФ (фото)

Як зазначили в командуванні, усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 були успішно знищені підрозділами ППО, переважно в Хмельницькій області.

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Під час ракетної атаки в ніч на 23 червня російські окупанти націлилися на військовий аеродром, проте всі їхні цілі були збиті протиповітряною обороною. Про це в п'ятницю, 23 червня, повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

У відомстві повідомляють, що цього разу росіяни спробували вдарити по військовому аеродрому в Хмельницькій області. Пуски ракет було здійснено приблизно опівночі з чотирьох бомбардувальників Ту-95МС, що діють із Каспійського моря.

Протиповітряна оборона успішно знищила всі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, більшість із яких було збито в Хмельницькій області, йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Також наголошується, що підрозділи ППО зуміли знищити непізнаний тип розвідувального безпілотного літального апарату (БПЛА).

Раніше повідомлялося, що в ніч на 23 червня під час повітряної тривоги в Україні в Хмельницькій області пролунали вибухи. У ПС ЗСУ пояснили, що вибухи — це результат роботи української ППО.

Нагадаємо, що 22 червня у ЗСУ заявили, що сили ППО знищили три дрони Shahed. В акваторії Азовського моря бомбардувальники випустили три крилаті ракети Х-22, а з винищувача МіГ-31К — три ракети Х-47. Повідомлялося, що "Кинджали", можливо, запустили по дамбі в Кривому Розі.