Росіяни атакували Україну ракетами та дронами: на Хмельниччині чули вибухи

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що під час повітряної тривоги в Хмельницькій області спрацювала ППО.

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У ніч на 23 червня під час повітряної тривоги в Україні в Хмельницькій області пролунали вибухи. Про це повідомили в Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

"Були чутні вибухи в Хмельницькій області. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!" — ідеться в повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що вибухи є результатом роботи ППО.

"Під час повітряної тривоги у Хмельницькій області спрацювала ППО. Про результати бойової роботи повідомимо пізніше", — зазначили військові.

Зазначимо, що повітряна тривога в усіх областях України була оголошена приблизно 02:33. До цього Повітряні сили повідомляли про пуски крилатих ракет Х-101 або Х-555 російською авіацією, які рухалися в бік південних/східних регіонів України. Після того як ракети залетіли на територію України, вони маневрували і їх фіксували в різних областях.

Крім того, Повітряне командування повідомляло про ворожі дрони-камікадзе Shahed у Запорізькій області.

Також зазначимо, що моніторингові канали повідомляли про обстріл Запоріжжя ракетами С-300. Місцеві жителі також опублікували відео, на якому можна почути один із вибухів.

Один із вибухів у Запоріжжі

Нагадаємо, що 22 червня у ЗСУ заявили, що сили ППО знищили три дрони Shahed. В акваторії Азовського моря бомбардувальники випустили три крилаті ракети Х-22, а з винищувача МіГ-31К — три ракети Х-47. Можливо, "Кинджали" запустили по дамбі в Кривому Розі, пишуть ЗМІ.

Також 20 червня оглядач Томас Ньюдік заявив, що російському вертольоту-"алігатору" Ка-52 відбили хвіст. Він пояснив, що попри пошкодження хвостової частини, вертоліт продовжив політ через конструктивну особливість машини.