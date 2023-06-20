Жертва української ППО: російському "алігатору" Ка-52 відбили хвіст, — експерт (відео)

Американський оглядач Томас Ньюдік пояснив, що незважаючи на пошкодження хвостової частини, вертоліт продовжив політ через конструктивну особливість машини.

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Російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Запорізькому напрямку потрапив під удар українських систем ППО, внаслідок якого машина втратила хвостове оперення. Проте вертоліт не впав на землю, а продовжував рух, незважаючи на відсутність вертикального кіля, який був повернутий майже на 90 градусів. Про те, як підбитий вертоліт ПКС РФ продовжив політ з такими пошкодженнями корпусу розповів оглядач американського видання The Drive Томас Ньюдік.

Він звернув увагу на викладені в мережі кадри підбитого російського вертольота, який, судячи з усього, все ж зумів приземлитися. Ньюдік зазначив, що на опублікованому відео крім відірваного вертикального кіля можна помітити кілька предметів, які екіпаж викидав на льоту. Імовірно, це були паливні баки і ракетні капсули. Також експерт припустив, що лобове скло кабіни також отримало пошкодження, тому Ка-52, пише експерт, став жертвою українських ППО.

"Хай там що, екіпаж ударного гелікоптера, що складається з двох осіб, має підстави бути вдячним за конструкцію свого літального апарату", — вважає експерт.

За його словами, вертоліт не впав після пошкоджень через конструктивну особливість машини. Річ у тім, що своєрідною візитною карткою Ка-52 є його нетрадиційне співвісне розташування несучого гвинта, що виключає необхідність встановлення хвостового ротора. Практично в будь-якому іншому гелікоптері пошкодження хвостового агрегату такого рівня було б надзвичайно серйозними наслідками, підкреслив Ньюдік.

Вертоліт Ка-52 ТСК РФ втратив частину хвостового оперення

Експерт пояснив, що хвостовий гвинт забезпечує протидію основним гвинтам, які обертаються або за годинниковою або проти годинникової стрілки. І якщо він перестає працювати або машина його втрачає, то вертоліт почне обертатися в протилежному напрямку ротору, що неминуче призведе до падіння. Але у Ка-52 встановлені співвісні гвинти, які й дозволили машині продовжити політ на низькій висоті.

"Хай там як, ми не знаємо напевно, чому Ка-52 залишився летіти над Україною з розбитою хвостовою частиною, хоча ми можемо з певною впевненістю сказати, що якби вони летіли на гелікоптері іншого типу, то ймовірність того, що екіпаж повернувся б на базу, була б набагато нижчою", — написав на закінчення Ньюдік.

Раніше експерти The Drive зазначили, що останнім часом російські сили стали активніше застосовувати ударні гелікоптери Ка-52 на деяких ділянках фронту з метою отримати більшу перевагу в небі. У той же час вони звернули увагу, що росіяни мають досить невдалий досвід їх застосування на початку війни через великі втрати. Тепер окупанти йдуть на великі ризики, оскільки українські захисники мають на озброєння мобільні системи ППО малої дальності, або SHORAD.