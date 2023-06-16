Росія почала активніше застосовувати Ка-52, але бійці ЗСУ мають системи SHORAD, — експерти (фото)

Досвід бойових дій на півдні України підкреслює важливість засобів ППО ближнього радіусу дії. На озброєнні української армії є як радянські зразки, такі як 9К330 "Тор", так і західні ЗРК AN/TWQ-1 Avenger і Gepard.

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В ході останніх бойових дій на півдні України війська Сил оборони зіткнулися з більш активним застосуванням противником бойової авіації, і зокрема, ударних вертольотів Ка-52. Схоже ЗС РФ почали йти на більший ризик з метою отримати більшу перевагу в небі, але не варто забувати, що українські захисники мають на озброєнні мобільні ЗРК малої дальності або SHORAD. Про те, як українські збройні сили можуть вберегти свою техніку, розповіли експерти в матеріалі The Drive.

Останнім часом російська авіація в Україні діє дуже близько до лінії фронту, пишуть оглядачі, причому бойові вертольоти є особливо серйозною загрозою для українського контрнаступу в районах, де організується просування бронетехніки.

І хоча застосування на початку війни ударних гелікоптерів, у тому числі Ка-52, було досить невдалим для ЗС РФ через великі втрати, противник готовий йти на великі ризики у їх використанні проти української техніки. І тут слід згадати про те, що ЗСУ має у розпорядженні мобільні системи ППО малої дальності, або SHORAD. На думку експертів, їхнє значення в майбутньому лише збільшуватиметься.

Вертольоти противника

Військовий експерт Гай Плопскі зазначив, що активізація на фронті ударних гелікоптерів пов'язана зі спробою росіян зупинити наступ українських військ. У своїх міркуваннях він спирається на дані британської розвідки, які говорять про те, що російські ВПС були надзвичайно активні над південною Україною, де повітряний простір "вільніший для РФ".

Це може свідчити про те, що ЗСУ має труднощі із застосуванням систем SHORAD, які здатні вражати цілі на дальності до 5 км (у випадку з комплексом "Стріла-10"). Крім того, вертольоти противника атакують на малих висотах і в нічний час, що обмежує застосування переносних ЗРК, каже Плопскі.

Російський вертоліт Ка-52

На озброєнні Ка-52 складаються ракети 9М120-1 "Атака-1" з максимальною дальністю до 8 км, а також протитанкові 9А4172К "Вихрь-1" з дальністю до 6 км вночі і 10 км в денний час.

"Ка-52 — єдиний російський бойовий вертоліт, що є на озброєнні у великих кількостях і здатний застосовувати 9А4172К "Вихрь-1", який має значну перевагу в дальності польоту порівняно зі старішими російськими вертолітними ПТРК", — зазначає Плопський.

Крім того, можливо, росіяни застосували й удосконалені протитанкові ракети ЛМУР, які могли бути запущені з платформи вертольота Мі-28НМ. Їхня дальність, за деякими оцінками, досягає 14 км.

Запуск ракети ЛМУР

На думку експерта, російські вертольоти ведуть вогонь по техніці, розташованій поблизу або попереду українських позицій, що робить тактику їхнього застосування досить ефективною.

Можливості SHORAD ЗСУ

У зв'язку з цим експерти зазначають, що потреба України у все більш досконалих системах протиповітряної оборони була найважливішим чинником конфлікту від початку повномасштабного вторгнення Росії. Однак насамперед йшлося про системи далекого радіусу дії для захисту від ударів з повітря українських міст та ключової інфраструктури.

Тепер же питання про системи SHORAD виходить на більш значуще місце, оскільки вони можуть бути не тільки найважливішим елементом на передовій, але й невід'ємною частиною ППО при захисті міст і важливих об'єктів від ворожих безпілотників.

На даний час, пишуть експерти, можливості SHORAD України включають поєднання вцілілих систем радянської епохи і нещодавно отриманого західного обладнання. Найбільш потужною з техніки радянських часів є 9К330 "Тор", 9К33 "Оса" та 9К35 "Стріла-10". Аналогічну роль виконує і 2К22 "Тунгуска".

2К22 "Тунгуска" Збройних сил України

Американська система AN/TWQ-1 Avenger

Серед систем, представлених західними союзниками, найбільш важливими є AN/TWQ-1 Avenger, 20 із яких були поставлені Сполученими Штатами з кінця минулого року, і які озброєні ракетами Stinger. Також у цьому списку німецькі Gepard. На думку авторів публікації, ці системи ідеально підходять для супроводу бронетехніки під час руху, але в Україні їх немає у значній кількості.

"Україна, безсумнівно, розробить нову тактику, щоб протистояти все більш наполегливій присутності військової авіації РФ в умовах контрнаступу, що триває. Але вже зараз досвід цієї нової фази кампанії підкреслює важливість засобів ППО ближнього радіусу дії для українських підрозділів у міру їх просування", — підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського знищили російський ударний гелікоптер Ка-52. Також у травні цього року бійці 93-ї бригади Холодний Яр збили Ка-52 двома ракетами Stinger та "Голка", одна з яких потрапила точно в ціль.