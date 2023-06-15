Морпіхи ЗСУ знищили ударний вертоліт ВКС РФ Ка-52 "Алігатор"

Коштовний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор", ліквідовано на фронті російсько-української війни.

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ЗСУ знищили російський ударний гелікоптер Ка-52. Про успішні дії повідомила пресслужба 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у Facebook.

У дописі не зазначили, де саме відбулася ліквідація авіаційної техніки ворога. Також військові не розповіли, з якої саме зброї вдалося поцілити у гелікоптер.

"Знищили коштовний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор". Слава Україні!" – повідомили у підрозділі.

Характеристики вертольота Ка-52

Російський бойовий вертоліт Ка-52 виконує цілий спектр завдань. Авіаційна техніка здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Гелікоптер здатна уразити броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Він є фактично продовженням розвитку моделі Ка-50 "Чорна акула".

Ця модель ударного вертольота вважається найкращою у ВКС РФ. Обладнаний радарною системою "Арбалет". Вертоліт має броньовану капсулу для екіпажу. Здатен розвивати максимальну швидкість у 350 км/год. Початок експлуатації – 2008 рік.

Знищення вертольотів Ка-52 у війні з Росією

Українські захисники регулярно збивають гелікоптери цієї моделі. Бійці 93-го ОМБр "Холодний яр" у травні знищили ударний вертоліт ЗС РФ КА-52 "Алігатор". Українські захисники виявили два ударні вертольоти ЗС РФ, які низько летіли над землею. По цілях запустили дві ракети зі Stinger та "Ігли", одна з яких точно поцілила.

Українські військові 23 травня знищили російський гелікоптер Ка-52. У Генштабі ЗСУ заявили, що російський бюджет втратив ще близько 16 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, 13 червня журналісти проєкту "Схеми" дізналися, що ЗС РФ перекинули до Бердянська близько 30 гелікоптерів. Більшість призначені для підтримки сухопутних військ під час захисту від контрнаступу ЗСУ.