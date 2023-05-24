Втратили $16 млн: ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52, – Генштаб
Окрім військової техніки, ворог зазнає великих втрат особового складу. З початку великої війни армія РФ втратила майже 205 тисяч людей, за день загинули близько 400 загарбників.
Українські військові 23 травня знищили російський гелікоптер Ка-52. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ 24 травня.
"Російський бюджет втратив ще близько 16 мільйонів доларів США", — підрахували військові.
Генштаб ЗСУ також навів загальну статистику ворожих втрат на 24 травня. Лише минулої доби було ліквідовано близько 400 загарбників.
Втрати ЗС РФ склали:
- особового складу – близько 204 760 осіб,
- танків ‒ 3792 одиниці (+3 за минулу добу),
- бойових броньованих машин ‒ 7424 (+5),
- артилерійських систем – 3339 (+21),
- РСЗВ – 570 (+5),
- засоби ППО – 327,
- літаків — 309,
- гелікоптерів – 296 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7),
- крилаті ракети 1015,
- кораблі/катери ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6146 (+7),
- спецтехніка – 440 (+7).
Нагадаємо, що 5 квітня українські військові знищили черговий гелікоптер Ка-52 у боях на сході. Вдало потрапили в ціль зенітники 10-ї бригади ЗСУ.
А в січні цього року військовослужбовці ЗСУ підбили 3 ударні гелікоптери Ка-52. Це розвідувально-ударний гелікоптер, за допомогою якого ведеться розвідка місцевості, цільові вказівки та штурмові дії.