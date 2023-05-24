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Военный Фокус Российско-украинская война

Потеряли $16 млн: ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52, – Генштаб

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Фото: ТАСС | В январе военнослужащие ВСУ подбили 3 ударных вертолета Ка-52

Кроме военной техники, враг несет большие потери личного состава. С начала большой войны армия РФ потеряла почти 205 тысяч человек, за день погибли порядка 400 захватчиков.

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Украинские военные 23 мая уничтожили российский вертолет Ка-52. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ 24 мая.

"Российский бюджет потерял еще около 16 миллионов долларов США", — подсчитали военные.

Генштаб ВСУ также привел общую статистику вражеских потерь на 24 мая. Только за прошедшие сутки было ликвидировано около 400 захватчиков.

Потери ВС РФ составили:

  • личного состава – около 204 760 человек,
  • танков ‒ 3792 единицы (+3 за минувшие сутки),
  • боевых бронированных машин ‒ 7424 (+5),
  • артиллерийских систем – 3339 (+21),
  • РСЗО – 570 (+5),
  • средства ПВО ‒ 327,
  • самолетов – 309,
  • вертолетов – 296 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2871 (+7),
  • крылатые ракеты ‒ 1015,
  • корабли/катера ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6146 (+7),
  • спецтехника – 440 (+7).
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За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 400 оккупантов

Напомним, что 5 апреля украинские военные уничтожили очередной вертолет Ка-52 в боях на востоке. Удачно попали в цель зенитчики 10-й бригады ВСУ.

А в январе этого года военнослужащие ВСУ подбили 3 ударных вертолета Ка-52. Это разведывательно-ударный вертолет, с помощью него ведется разведка местности, целеуказания и штурмовые действия.