Потеряли $16 млн: ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52, – Генштаб
Кроме военной техники, враг несет большие потери личного состава. С начала большой войны армия РФ потеряла почти 205 тысяч человек, за день погибли порядка 400 захватчиков.
Украинские военные 23 мая уничтожили российский вертолет Ка-52. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ 24 мая.
"Российский бюджет потерял еще около 16 миллионов долларов США", — подсчитали военные.
Генштаб ВСУ также привел общую статистику вражеских потерь на 24 мая. Только за прошедшие сутки было ликвидировано около 400 захватчиков.
Потери ВС РФ составили:
- личного состава – около 204 760 человек,
- танков ‒ 3792 единицы (+3 за минувшие сутки),
- боевых бронированных машин ‒ 7424 (+5),
- артиллерийских систем – 3339 (+21),
- РСЗО – 570 (+5),
- средства ПВО ‒ 327,
- самолетов – 309,
- вертолетов – 296 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2871 (+7),
- крылатые ракеты ‒ 1015,
- корабли/катера ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6146 (+7),
- спецтехника – 440 (+7).
Напомним, что 5 апреля украинские военные уничтожили очередной вертолет Ка-52 в боях на востоке. Удачно попали в цель зенитчики 10-й бригады ВСУ.
А в январе этого года военнослужащие ВСУ подбили 3 ударных вертолета Ка-52. Это разведывательно-ударный вертолет, с помощью него ведется разведка местности, целеуказания и штурмовые действия.