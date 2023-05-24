Потеряли $16 млн: ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52, – Генштаб

Кроме военной техники, враг несет большие потери личного состава. С начала большой войны армия РФ потеряла почти 205 тысяч человек, за день погибли порядка 400 захватчиков.

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Украинские военные 23 мая уничтожили российский вертолет Ка-52. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ 24 мая.

"Российский бюджет потерял еще около 16 миллионов долларов США", — подсчитали военные.

Генштаб ВСУ также привел общую статистику вражеских потерь на 24 мая. Только за прошедшие сутки было ликвидировано около 400 захватчиков.

Потери ВС РФ составили:

личного состава – около 204 760 человек,

танков ‒ 3792 единицы (+3 за минувшие сутки),

боевых бронированных машин ‒ 7424 (+5),

артиллерийских систем – 3339 (+21),

РСЗО – 570 (+5),

средства ПВО ‒ 327,

самолетов – 309,

вертолетов – 296 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2871 (+7),

крылатые ракеты ‒ 1015,

корабли/катера ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн — 6146 (+7),

спецтехника – 440 (+7).

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 400 оккупантов

Напомним, что 5 апреля украинские военные уничтожили очередной вертолет Ка-52 в боях на востоке. Удачно попали в цель зенитчики 10-й бригады ВСУ.

А в январе этого года военнослужащие ВСУ подбили 3 ударных вертолета Ка-52. Это разведывательно-ударный вертолет, с помощью него ведется разведка местности, целеуказания и штурмовые действия.