$16 млн за машину: ВСУ за 30 минут уничтожили три российских вертолета Ка-52

Как заявляют в Воздушных силах, украинские подразделения зенитных ракетных войск сбили 3 вертолета в ночь с 23 на 24 января.

Related video

Украинские военнослужащие в ночь с 23 на 24 января сбили 3 российских вертолета Ка-52. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины.

В промежутке с 00:00 до 00:30 подразделения зенитных ракетных войск ВСУ сбили сразу 3 ударные вертолета ВКС РФ Ка-52.

Ка-52 — это российский разведывательно-ударный вертолет. Предназначен для разведки местности, целеуказания и штурмовых действий. Машина способна уничтожать бронированные и небронированные цели и живую силу. Стоимость одной машины составляет около 16 млн долларов.

В отчете Минобороны Украины указывается, что всего с 24 февраля уничтожен 281 вертолет всех типов. По данным проекта Oryx, визуально подтверждено уничтожение 31 вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Напомним, 23 января в Воздушных силах отрапортовали об уничтожении двух Су-25 и одном Ка-52. Также были сбиты две крылатые ракеты Х-59 и БПЛА "Орлан-10".

21 января министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину британских вертолетов Sea King.