Две "сушки" и один "Аллигатор": в ВСУ похвастались количеством сбитых "птичек" РФ (инфографика)

Помимо штурмовиков и вертолета, бойцы Воздушных сил также сбили две авиационные ракеты Х-59 и беспилотник "Орлан-10".

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Зенитчики Воздушных сил Украины в понедельник, 23 января, сбили в воздухе шесть российских целей, включая два самолета и вертолет. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ВС ВСУ.

Как уточняется, на восточном направлении зенитчики украинских ракетных войск уничтожили два штурмовика Су-25 и ударный вертолет Ка-52.

Кроме этого, подразделения ВС ВСУ ликвидировали две управляемые авиационные ракеты Х-59 и российский беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Напомним, 18 января Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил об уничтожении российского беспилотника "Мерлин-ВР". Никакой информации о серийном производстве или хотя бы испытаниях БПЛА не сообщалось, однако российская армия начала применять его на территории Украины.

В мае прошлого года украинские военные захватили новейшую версию военного БПЛА "Орлан-10". Основатель сайта infocar.ua Павел Кащук разобрал аппарат и отметил улучшение качества сборки по сравнению с предыдущими захваченными моделями.