Дві "сушки" та один "Алігатор": у ЗСУ похвалилися кількістю збитих "пташок" РФ (інфографіка)

Крім штурмовиків та вертольота, бійці Повітряних сил також збили дві авіаційні ракети Х-59 та безпілотник "Орлан-10".

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Зенітники Повітряних сил України в понеділок, 23 січня, збили в повітрі шість російських цілей, включаючи два літаки та гелікоптер. Про це у Telegram-каналі повідомила пресслужба ПС ЗСУ.

Як уточнюється, на східному напрямку зенітники українських ракетних військ знищили два штурмовики Су-25 та ударний вертоліт Ка-52.

Крім цього, підрозділи ПС ЗСУ ліквідували дві керовані авіаційні ракети Х-59 та російський безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Нагадаємо, 18 січня Генеральний штаб Збройних Сил України заявив про знищення російського безпілотника "Мерлін-ВР". Жодної інформації про серійне виробництво або хоча б випробування БПЛА не повідомлялося, проте російська армія почала застосовувати його на території України.

Торік у травні українські військові захопили новітню версію військового БПЛА "Орлан-10". Засновник сайту infocar.ua Павло Кащук розібрав апарат та відзначив покращення якості складання порівняно з попередніми захопленими моделями.