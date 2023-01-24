$16 млн за машину: ЗСУ за 30 хвилин знищили три російські вертольоти Ка-52

Як заявляють у Повітряних силах, українські підрозділи зенітних ракетних військ збили 3 вертольоти в ніч із 23 на 24 січня.

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Українські військовослужбовці в ніч з 23 на 24 січня збили 3 російські вертольоти Ка-52. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

У проміжку з 00:00 до 00:30 підрозділи зенітних ракетних військ ЗСУ збили одразу 3 ударні вертольоти ПКС РФ Ка-52.

Ка-52 — це російський розвідувально-ударний вертоліт. Призначений для розвідки місцевості, цілевказівки та штурмових дій. Машина здатна знищувати броньовані та неброньовані цілі та живу силу. Вартість однієї машини складає близько 16 млн доларів.

У звіті Міноборони України зазначається, що всього з 24 лютого знищено 281 вертоліт усіх типів. За даними проєкту Oryx, візуально підтверджено знищення 31 вертольота Ка-52 "Алігатор".

Нагадаємо, 23 січня у Повітряних силах відрапортували про знищення двох Су-25 та одного Ка-52. Також збили дві крилаті ракети Х-59 та БПЛА "Орлан-10".

21 січня міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття в Україну британських вертольотів Sea King.