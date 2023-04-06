Никто не выжил: в ВСУ рассказали подробности уничтожения российского Ка-52 (видео)

По словам спикера командования Сергея Череватого, вертолет сбили переносным ЗРК Piorun польского производства как раз в момент, когда президент Владимир Зеленский находился в Варшаве с официальным визитом.

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5 апреля украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 на восточном фронте. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

"Уничтожен вертолет Ка-52, про который сообщалось. За ним пытался вылететь другой экипаж, но ему удалось отойти. Ка-52 сбили зенитчики 10-й бригады", — сообщил Череватый.

По словам спикера ВСУ, российский вертолет уничтожили в момент визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу.

"Они сбили его переносным зенитно-ракетным комплексом Piorun польского производства", — отметил Череватый.

Также спикер ВСУ отметил, что никто из экипажа российского вертолета Ка-52 не выжил.

Напомним, 5 апреля стало известно, что Силы обороны Украины с помощью дрона-камикадзе уничтожили российский радар 1L271 "Аистенок" в Запорожской области. Успешную атаку военные провели в селе Нестерянка, расположенном примерно в 42 км от Запорожья.

Ранее, 1 апреля, украинские защитники рассказали, как им удалось сбить российский вертолет из САУ M109 Palladin, что является большой редкостью для артиллеристов. Вертолет уничтожили в момент взлета.

Также напомним, 1 апреля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу украинских артиллеристов по позициям оккупантов из з британской 105-мм гаубицы L119.