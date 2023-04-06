Дрон-камикадзе поразил редкий комплекс ВС РФ "Аистенок" под Запорожьем (видео)

Станция помогала оккупантам искать и уничтожать позиции, откуда ВСУ вели огонь из минометов, гранатометов и артиллерийских орудий.

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Украинские военные с помощью дрона-камикадзе уничтожили российский радар "Аистенок" в Запорожской области. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В ролике, опубликованном в Twitter украинским волонтером по имени Константин, видно, как FPV-дрон подлетел к пятиэтажному жилому дому и врезался в антенну. По информации нардепа, успешную атаку ВСУ провели в селе Нестерянка, расположенном примерно в 42 км от Запорожья.

Целью дрона-камикадзе стал российский контрбатарейный радар 1L271 "Аистенок" производства НПО "Стрела", который входит в концерн "Алмаз-Антей". Как сообщает компания "Рособоронэкспорт" на своем сайте — это радиолокационная станция с электронным сканированием, предназначенная для разведки огневых позиций, поиска наземных целей (танков или РСЗО), контроля стрельбы артиллерийских орудий калибра 122-155 мм, а также обнаружения минометов калибра 81-120 мм и автоматических гранатометов по траектории полета.

Согласно российским СМИ, "Аистенок" автоматически рассчитывает тип боеприпасов, их траекторию, место запуска и попадания с точностью до 30-40 м. Данные передаются ближайшему подразделению российских войск, которое может открыть ответный огонь уже в течение 10 минут после обнаружения позиций ВСУ. Россияне уверяют, что система работает в любую погоду, невзирая на дождь, туман, метель или задымление.

Комплекс "Аистенок" состоит из приемника с антенной, пульта управления, опорно-поворотного устройства на треноге, блока первичной обработки информации, радиостанция и электрического агрегата, соединенных кабелями. Оборудование легко переносится и собирается за 5 минут, для обслуживание требуется три человека. Вся информация выводится на цветной дисплей пульта управления.

Характеристики РЛС "Аистенок"

Сектор наблюдения антенны: 60 градусов;

Дальность разведки огневых позиций и контроля стрельбы: от 200 м до 20 км;

Дальность корректирования огня артиллерии: 10 км;

Время автономной работы: 6 ч;

Масса: 135 кг.

Ранее ВСУ заметили в Украине новейшую российскую РЛС "Репейник". Такое оборудование может обнаруживать украинские БПЛА и подавлять их направленным излучением.

Писали также, что в начале марта радиолокационную станцию разведки "Прима" развернули в Москве. Она призвана усилить противовоздушную оборону российской столицы.

В феврале стало известно, что ВСУ уничтожили редкую станцию контрбатарейной борьбы "Рысь" в Каховском районе Херсонской области. Бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады метко попали по ней высокоточным снарядом M982 Excalibur.