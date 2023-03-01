Для работы ПВО: в Москве установили радиолокационную станцию разведки (видео)

По словам российских журналистов, рядом с такой станцией должны находиться комплексы ПВО ближнего и дальнего радиуса действия.

Related video

У станции метро "Саларьево" в Москве установили мобильную радиолокационную станцию (РЛС) разведки и целеуказания П-18-2 "Прима". Об этом пишет The Insider.

Сообщается, что рядом с такой станцией должны находиться комплексы противовоздушной обороны ближнего и дальнего радиуса действия.

Как пишет издание, в поселке Саларьево ранее находилась крупнейшая свалка в Европе.

[ + – ] Радиолокационная станция в Москве

Отметим, что первоначально видео с установкой П-18-2 "Прима" появилось на канале "Сирена" в Telegram. Сперва там заявили, что на кадрах непосредственно система ПВО.

Как пишет канал, ролик прислал подписчик. Сообщается, что ПВО начали устанавливать в Москве и пригородах с декабря 2022 года, но СМИ обратили на них внимание в январе, когда установки начали появляться на крышах зданий в центре российской столицы.

""Сирена" насчитала семь подобных площадок, в том числе рядом с важными для чиновников объектами: резиденцией Путина в Ново-Огарево и бизнес-аэропортом "Газпром авиа" "Остафьево". Восьмую систему ПВО устанавливали напротив "Лужников" перед митинг-концертом 22 февраля", — сказано в сообщении.

Что такое П-18-2 "Прима"

Станция П-18-2 "Прима" предназначена для обнаружения, сопровождения, измерения координат и определения государственной принадлежности воздушных объектов различных классов и типов в условиях воздействия активных и пассивных помех.

Напомним, что еще 19 января появилась информация о размещении комплексов ПВО на крышах административных зданий в Москве. К примеру, на Третьем доме Минобороны поставили комплексы "Панцырь-С1".

По данным Bloomberg, Россия усиливая ПВО в Москве, опасаясь украинских дронов. Россияне активно перестраивают свою защиту после ударов по военным авиабазам в Саратове и Рязани.

По мнению военного аналитика Яна Матвеева, в Кремле серьезно опасаются удара беспилотниками по Москве. Предположил, что размещение комплексов ПВО в российской столице предназначено для защиты не только от дальнобойных БПЛА, запускаемых с территории Украины, но и от дронов ближнего действия. Их могут запускать украинские диверсионные группы.