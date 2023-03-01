Для роботи ППО: у Москві встановили станцію радіолокації розвідки (відео)

За словами російських журналістів, поруч із такою станцією мають знаходитися комплекси ППО ближнього та далекого радіусу дії.

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Біля станції метро "Салар'єво" в Москві встановили мобільну станцію радіолокаційної (РЛС) розвідки та цілевказівки П-18-2 "Прима". Про це пише The Insider.

Повідомляється, що поряд з такою станцією мають знаходитися комплекси протиповітряної оборони ближнього та далекого радіусу дії.

Як пише видання, в селищі Салар'єво раніше знаходилося найбільше звалище в Європі.

[ + – ] Радіолокаційна станція у Москві

Зазначимо, що спочатку відео з установкою П-18-2 "Пріма" з'явилося на каналі "Сірена" в Telegram. Спочатку там заявили, що на кадрах безпосередньо система ППО.

Як пише канал, ролик надіслав підписник. Повідомляють, що ППО почали встановлювати в Москві та передмісті із грудня 2022 року, але ЗМІ звернули на них увагу в січні, коли установки почали з'являтися на дахах будівель у центрі російської столиці.

""Сирена" нарахувала сім таких майданчиків, зокрема поруч із важливими для чиновників об'єктами: резиденцією Путіна в Ново-Огарьово і бізнес-аеропортом "Газпром авіа" "Остаф'єво". Восьму систему ППО встановлювали навпроти "Лужників" перед мітинг-концертом 22 лютого", — йдеться у повідомленні.

Що таке П-18-2 "Прима"

Станція П-18-2 "Прима" призначена для виявлення, супроводу, вимірювання координат та визначення державної приналежності повітряних об'єктів різних класів та типів в умовах впливу активних та пасивних перешкод.

Нагадаємо, що ще 19 січня з'явилася інформація про розміщення комплексів ППО на дахах адміністративних будівель у Москві. Наприклад, на Третьому будинку Міноборони поставили комплекси "Панцер-С1".

За даними Bloomberg, Росія посилює ППО в Москві, побоюючись українських дронів. Росіяни активно перебудовують свій захист після ударів по військових авіабазах у Саратові та Рязані.

На думку військового аналітика Яна Матвєєва, у Кремлі серйозно побоюються удару безпілотниками по Москві. Припустив, що розміщення комплексів ППО в російській столиці призначене для захисту не лише від далекобійних БПЛА, що запускаються з території України, а й від дронів ближньої дії. Їх можуть запускати українські диверсійні групи.