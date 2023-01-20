Росія посилює ППО в Москві через побоювання атак українськими БПЛА, — Bloomberg

За даними журналістів, посилювати ППО в Москві почали з минулого місяця, коли українські дрони завдали кілька ударів по військових базах у Саратові та Рязані, що за 500 км від столиці.

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Влада РФ почала стягувати системи ППО в Москву та передмістя російської столиці після кількох атак дронів. Місцеві жителі викладали в соцмережах фотографії, на яких системи ППО "Панцир" за допомогою підйомних кранів було встановлено на дахах будинків у центрі Москви. Про це повідомляє Bloomberg.

Захисні системи також з'явилися на західних околицях столиці біля офіційної резиденції президента РФ Володимира Путіна.

Проте для цих публікацій немає офіційних підтверджень.

Підсилювати ППО в Москві почали з минулого місяця, коли українські дрони завдали ударів по військових базах у Саратові та Рязані, за 500 км від Москви, за словами офіційних осіб, знайомих із питанням, які погодилися говорити на умовах анонімності.

Повідомляється, що нові системи доповнять наявні протиракетну систему в місті.

РФ звинуватила Україну в атаках по своїх базах, проте Київ не взяв на себе відповідальність. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков переадресував питання щодо розгортання ППО до Міноборони.

Нагадаємо, що Путін продовжує розставляти в Москві системи ППО. За словами очевидців, за 2 км від аеродрому з'явилися три нові установки.

Раніше Фокус повідомляв, що в ЗСУ висміяли розміщення ППО на дахах будівель у Москві. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат як ілюстрацію такого підходу навів образ Ємелі верхи на печі з казки "За щучим велінням". За словами Ігната, у цивілізованих країнах розміщують модульні установки ППО, які в автоматичному режимі збивають повітряні цілі.