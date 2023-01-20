Россия усиливает ПВО в Москве из-за опасения атак украинскими БПЛА, — Bloomberg

По данным журналистов, усиливать ПВО в Москве начали с прошлого месяца, когда украинские дроны нанесли несколько ударов по военным базам в Саратове и Рязани, что в 500 км от столицы.

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Власти РФ начали стягивать системы ПВО в Москву и пригороды российской столицы после нескольких атак дронов. Местные жители выкладывали в соцсетях фотографии, на которых системы ПВО "Панцирь" с помощью подъемных кранов были установлены на крышах домов в центре Москвы. Об этом сообщает Bloomberg.

Защитные системы также появились на западных окраинах столицы, возле официальной резиденции президента РФ Владимира Путина.

Однако этим публикациям нет официальных подтверждений.

Усиливать ПВО в Москве начали с прошлого месяца, когда украинские дроны нанесли удары по военным базам в Саратове и Рязани, в 500 км от Москвы, согласно словам официальных лиц, знакомых с вопросом, которые согласились говорить на условиях анонимности.

Сообщается, что новые системы дополнят существующую противоракетную систему в городе.

РФ предъявила обвинение Украине в атаках по своим базам, однако Киев не взял на себя ответственность. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопросы о развертывании ПВО в Минобороны.

Напомним, что Путин продолжает расставлять в Москве системы ПВО. Со слов очевидцев, в 2 км от аэродрома появились три новых установки.

Ранее Фокус сообщал, что в ВСУ высмеяли размещение ПВО на крышах зданий в Москве. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в качестве иллюстрации такого подхода привел образ Емели верхом на печи из сказки "По щучьему велению". По словам Игната, в цивилизованных странах размещают модульные установки ПВО, которые в автоматическом режиме сбивают воздушные цели.