Путин продолжает расставлять в Москве ПВО: где еще заметили "Панцирь-С1" (видео)
По словам очевидцев, в 2 километрах от аэродрома появились три установки, однако радар работает лишь на одной из них.
В 2 километрах от аэродрома "Остафьево", где базируются военные и бизнес-аэропорт "Газпром авиа" заметили системы ПВО. Речь идет о трех установках ПЗРК "Панцирь-С1". Об этом пишет Telegram-канал "Сирена".
"По предоставленным редакции координатам съемки узнается местность рядом с поселком Воскресенское и аэродромом", — сказано в сообщении.
Сообщается, что установки заметили рядом с поселком Воскресенское. Вооружение появилось там около месяца назад.
Канал пишет, что несмотря на наличие трех установок, радар работает лишь на одной. Это как минимум уже пятая площадка, где РФ установила ПВО в окрестностях Москвы.
Отметим, что на крышах административных зданий в Москве 19 января начали замечать средства ПВО. ЗРПК "Панцирь-С1" видели на здании по адресу Тетеринский переулок 8, где находится бизнес-центр. Оттуда до Кремля около 2 километров.
Установку ПВО видели на крыше Министерства обороны России.
Однако, как сообщила "Сирена", член комитета Государственной думы РФ по обороне Евгений Лебедев заявил, что фотографии с системами ПВО на крышах зданий в Москве – фейки.
"Это фейки, монтаж", — отметил депутат.
Ранее Фокус писал, что резиденцию Путина под Москвой защитили системой ПВО "Панцирь-С1". Очевидцы заметили установку рядом с подмосковным поселком Заречье из-за громкого звука ее работы. Подобные комплексы видели на крышах Минобороны РФ и админзданий в Москве.
Также сообщалось, что в ВСУ высмеяли размещение ПВО на крышах зданий в Москве. Спикер Командования Юрий Игнат привел в пример цивилизованные страны, в которых размещают модульные установки ПВО, способные в автоматическом режиме сбивать воздушные цели.