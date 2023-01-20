Путин продолжает расставлять в Москве ПВО: где еще заметили "Панцирь-С1" (видео)

По словам очевидцев, в 2 километрах от аэродрома появились три установки, однако радар работает лишь на одной из них.

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В 2 километрах от аэродрома "Остафьево", где базируются военные и бизнес-аэропорт "Газпром авиа" заметили системы ПВО. Речь идет о трех установках ПЗРК "Панцирь-С1". Об этом пишет Telegram-канал "Сирена".

"По предоставленным редакции координатам съемки узнается местность рядом с поселком Воскресенское и аэродромом", — сказано в сообщении.

Сообщается, что установки заметили рядом с поселком Воскресенское. Вооружение появилось там около месяца назад.

[ + – ] В Москве продолжают устанавливать системы ПВО "Панцирь-С1" Фото: Скриншот

Канал пишет, что несмотря на наличие трех установок, радар работает лишь на одной. Это как минимум уже пятая площадка, где РФ установила ПВО в окрестностях Москвы.

[ + – ] В Москве продолжают устанавливать системы ПВО "Панцирь-С1"

Отметим, что на крышах административных зданий в Москве 19 января начали замечать средства ПВО. ЗРПК "Панцирь-С1" видели на здании по адресу Тетеринский переулок 8, где находится бизнес-центр. Оттуда до Кремля около 2 километров.

Установку ПВО видели на крыше Министерства обороны России.

Однако, как сообщила "Сирена", член комитета Государственной думы РФ по обороне Евгений Лебедев заявил, что фотографии с системами ПВО на крышах зданий в Москве – фейки.

"Это фейки, монтаж", — отметил депутат.

Ранее Фокус писал, что резиденцию Путина под Москвой защитили системой ПВО "Панцирь-С1". Очевидцы заметили установку рядом с подмосковным поселком Заречье из-за громкого звука ее работы. Подобные комплексы видели на крышах Минобороны РФ и админзданий в Москве.

Также сообщалось, что в ВСУ высмеяли размещение ПВО на крышах зданий в Москве. Спикер Командования Юрий Игнат привел в пример цивилизованные страны, в которых размещают модульные установки ПВО, способные в автоматическом режиме сбивать воздушные цели.