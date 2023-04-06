Дрон-камікадзе уразив рідкісний комплекс ЗС РФ "Аистенок" під Запоріжжям (відео)

Станція допомагала окупантам шукати та знищувати позиції, звідки ЗСУ вели вогонь з мінометів, гранатометів та артилерійських гармат.

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Українські військові за допомогою дрона-камікадзе знищили російський радар "Аистенок" у Запорізькій області. Про це у Telegram повідомив народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У ролику, опублікованому в Twitter українським волонтером на ім'я Костянтин, видно, як FPV-дрон підлетів до п'ятиповерхового житлового будинку і врізався в антену. За інформацією нардепа, успішну атаку ЗСУ провели у селі Нестерянка, розташованому приблизно за 42 км від Запоріжжя.

Метою дрона-камікадзе став російський контрбатарейний радар 1L271 "Аистенок" виробництва НВО "Стрела", що входить до концерну "Алмаз-Антей". Як повідомляє компанія "Рособоронекспорт" на своєму сайті — це радіолокаційна станція з електронним скануванням, призначена для розвідки вогневих позицій, пошуку наземних цілей (танків або РСЗВ), контролю стрільби артилерійських знарядь калібру 122-155 мм, а також виявлення мінометів 12 мм та автоматичних гранатометів по траєкторії польоту.

Згідно з російськими ЗМІ, "Аистенок" автоматично розраховує тип боєприпасів, їх траєкторію, місце запуску та попадання з точністю до 30-40 м. Дані передаються найближчому підрозділу російських військ, який може відкрити вогонь у відповідь вже протягом 10 хвилин після виявлення позицій ЗСУ. Росіяни запевняють, що система працює за будь-якої погоди, попри дощ, туман, хуртовину або задимлення.

Комплекс "Аистенок" складається з приймача з антеною, пульта управління, опорно-поворотного пристрою на тринозі, блоку первинної обробки інформації, радіостанції та електричного агрегату, з'єднаних кабелями. Обладнання легко переноситься і збирається за 5 хвилин, для обслуговування потрібно три особи. Вся інформація виводиться на кольоровий дисплей пульта керування.

Характеристики РЛС "Аистенок"

Сектор спостереження антени: 60 градусів;

Дальність розвідки вогневих позицій та контролю стрільби: від 200 м до 20 км;

Дальність коригування вогню артилерії: 10 км;

Час автономної роботи: 6 год;

Маса: 135 кг.

Раніше ЗСУ помітили в Україні новітню російську РЛС "Реп'ях". Таке обладнання може виявляти українські БПЛА та придушувати їх спрямованим випромінюванням.

Писали також, що на початку березня станцію радіолокації розвідки "Прима" розгорнули в Москві. Вона має посилити протиповітряну оборону російської столиці.

У лютому стало відомо, що ЗСУ знищили рідкісну станцію контрбатарейної боротьби "Рись" у Каховському районі Херсонської області. Бійці 406-ї окремої артилерійської бригади влучно потрапили у неї високоточним снарядом M982 Excalibur.