Ударом Excalbur ЗСУ знищили рідкісну станцію контрбатарейної боротьби "Рись" ЗС РФ (відео)

Радіолокаційну станцію уразили бійці 406 окремої артилерійської бригади в районі села Заводівка Херсонської області.

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На Херсонщині артилеристи ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію АРК-1 "Рись". Про це повідомляють аналітики Deep State.

Стверджується, що удару було завдано 22 лютого, але ролик з'явився тільки зараз. Атакували російську РЛС високоточним боєприпасом M982 Excalibur бійці 406 окремої артилерійської бригади. Станція розташовувалася в районі села Заводівка Каховського району.

Як зазначають на "Мілітарному", після розвалу Радянського союзу і РФ, і Україна отримали станції контрбатарейної боротьби "Рись". Комплекс був створений для розвідки та стрільби по наземній артилерії. На озброєння РЛС надійшла 1977 року.

Виконано "Рись" на базі броньованого тягача МТ-ЛБ, який забезпечує захист екіпажу від стрілецької зброї. РЛС — це автономний комплекс із власними засобами навігації, орієнтування, топографії та зв'язку. Практично все обладнання машини, крім двох випромінювачів і антени, розташоване всередині "Рисі".

[ + – ] РЛС "Рись" надійшла на озброєння в 1977 році

Українська армія використала станцію РЛС "Рись" у 2014 році. У ході експлуатації стало зрозуміло, що аналогова система машини не дозволяє інтегрувати її в автоматичну систему керування вогнем артилерії, яку тоді створювали волонтери. Також машина не відповідає сучасним вимогам щодо точності визначення координат і часу реакції.

Нагадаємо, 14 лютого Excalibur знищив найновіший комплекс РЕБ "Палантін" російських військ.

2 лютого ЗСУ вперше знищили арктичну версію ЗРК "Тор-М2ДТ" снарядом Excalibur.