Ударом Excalbur ВСУ уничтожили редкую станцию контрбатарейной борьбы "Рысь" ВС РФ (видео)

Радиолокационную станцию поразили бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады в районе села Заводовка Херсонской области.

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В Херсонской области артиллеристы ВСУ уничтожили российскую радиолокационную станцию АРК-1 "Рысь". Об этом сообщают аналитики Deep State.

Утверждается, что удар был нанесен 22 февраля, но ролик появился только сейчас. Атаковали российский РЛС высокоточным боеприпасом M982 Excalibur бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады. Станция располагалась в районе села Заводовка Каховского района.

Как отмечают на "Милитарном", после развала Советского союза и РФ, и Украина получили станции контрбатарейной борьбы "Рысь". Комплекс был создан для разведки и стрельбы наземной артиллерии. На вооружение РЛС поступил в 1977 году.

Выполнен "Рысь" на базе бронированного тягача МТ-ЛБ, который обеспечивает защиту экипажа от стрелкового оружия. РЛС — это автономный комплекс с собственными средствами навигации, ориентировки, топографии и связи. Практически все оборудование машины, кроме двух излучателей и антенны, расположены внутри "Рыся".

[ + – ] РЛС "Рысь" поступила на вооружении в 1977 году

Украинская армия использовала станцию РЛС "Рысь" в 2014 году. В ходе эксплуатации стало понятно, что аналоговая система машины не позволяет интегрировать ее в автоматическую систему управления огнем артиллерии, которую тогда создавали волонтера. Также машина не соответствует современным требованиям по точности определению координат и время реакции.

Напомним, 14 февраля Excalibur уничтожил новейший комплекс РЭБ "Палантин" российских войск.

2 февраля ВСУ впервые уничтожили арктическую версию ЗРК "Тор-М2ДТ" снарядом Excalibur.