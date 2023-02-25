Ударом Excalbur ВСУ уничтожили редкую станцию контрбатарейной борьбы "Рысь" ВС РФ (видео)
Радиолокационную станцию поразили бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады в районе села Заводовка Херсонской области.
В Херсонской области артиллеристы ВСУ уничтожили российскую радиолокационную станцию АРК-1 "Рысь". Об этом сообщают аналитики Deep State.
Утверждается, что удар был нанесен 22 февраля, но ролик появился только сейчас. Атаковали российский РЛС высокоточным боеприпасом M982 Excalibur бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады. Станция располагалась в районе села Заводовка Каховского района.
Как отмечают на "Милитарном", после развала Советского союза и РФ, и Украина получили станции контрбатарейной борьбы "Рысь". Комплекс был создан для разведки и стрельбы наземной артиллерии. На вооружение РЛС поступил в 1977 году.
Выполнен "Рысь" на базе бронированного тягача МТ-ЛБ, который обеспечивает защиту экипажа от стрелкового оружия. РЛС — это автономный комплекс с собственными средствами навигации, ориентировки, топографии и связи. Практически все оборудование машины, кроме двух излучателей и антенны, расположены внутри "Рыся".
Украинская армия использовала станцию РЛС "Рысь" в 2014 году. В ходе эксплуатации стало понятно, что аналоговая система машины не позволяет интегрировать ее в автоматическую систему управления огнем артиллерии, которую тогда создавали волонтера. Также машина не соответствует современным требованиям по точности определению координат и время реакции.
Напомним, 14 февраля Excalibur уничтожил новейший комплекс РЭБ "Палантин" российских войск.
2 февраля ВСУ впервые уничтожили арктическую версию ЗРК "Тор-М2ДТ" снарядом Excalibur.